Résumé :

Le module de propulsion Chandrayaan-3 de l'ISRO, qui a transporté avec succès l'atterrisseur Vikram et le rover Pragyan sur la lune, s'est lancé dans une nouvelle mission. Le module a dévié de son orbite lunaire et tourne désormais autour de la Terre avec plus de 100 kg de carburant. Cette tournure inattendue des événements a permis aux scientifiques de mener des expériences supplémentaires et de recueillir des données précieuses pour les futures missions lunaires.

Le module de propulsion tourne actuellement autour de la Terre à une altitude de 115,000 71,500 km (XNUMX XNUMX miles), bien au-dessus de l'orbite géostationnaire. L'équipe de mission a décidé d'optimiser le carburant restant en l'utilisant pour obtenir des informations supplémentaires pour les missions futures. Cela comprend le test des stratégies opérationnelles de mission pour une future mission de retour d’échantillons.

Pendant son séjour en orbite lunaire, le module de propulsion n’est pas resté inactif. Il exploitait une expérience embarquée appelée SHAPE, qui observait la Terre et fournissait des données précieuses pour l'étude des caractéristiques habitables de type planète. Le module a également effectué une opération spéciale sur la charge utile SHAPE lors d'une éclipse solaire.

Les ingénieurs à l’origine de la mission ont pu tirer le meilleur parti du carburant restant en exécutant une manœuvre d’élévation de l’orbite sur la Lune et une injection trans-Terre. Cela a placé le module de propulsion sur une orbite terrestre. Le module a effectué quatre survols de la lune avant de quitter la lune le 10 novembre.

Actuellement, le module de propulsion tourne autour de la Terre avec une période orbitale de près de 13 jours, à une inclinaison de 27 degrés. L'ISRO assure qu'il n'y a aucune menace d'approche rapprochée d'un satellite opérationnel en orbite autour de la Terre.

Ces opérations inattendues ont permis à l'ISRO de planifier et d'exécuter des manœuvres de trajectoire, de développer des logiciels et d'éviter avec succès un crash incontrôlé sur la surface de la Lune. L’ingéniosité des ingénieurs a transformé le module de propulsion en un vaisseau spatial polyvalent et polyvalent, et sa dernière astuce pourrait encore être découverte.

