Nouvelles connaissances sur la formation des éléments lourds dans l'univers

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui apporte de nouvelles informations sur la formation des éléments lourds dans l'univers. Des théories antérieures suggéraient que les éléments plus lourds que le fer, comme l'or et l'argent, se formaient à la suite d'événements cataclysmiques comme la fusion de deux étoiles à neutrons. Cependant, une étude récente publiée dans la revue Science a présenté la toute première preuve d'une fission nucléaire se produisant dans les étoiles, qui pourrait être responsable de la création de ces éléments lourds.

Des chercheurs de l'Université d'État de Caroline du Nord et du Laboratoire national de Los Alamos ont analysé 42 vieilles étoiles de la Voie lactée connues pour contenir des éléments lourds. En évaluant les quantités de chaque élément lourd présent dans ces étoiles, les scientifiques ont remarqué des modèles jusqu’alors méconnus. Cela les a amenés à conclure que certains éléments, dont l’argent et le rhodium, sont des restes de la fission nucléaire des éléments lourds.

"Nous avons montré qu'un seul mécanisme peut en être responsable - la fission - et les gens se creusent la tête à ce sujet depuis les années 1950", explique Matthew Mumpower, co-auteur de l'étude du Laboratoire national de Los Alamos.

La découverte remet en question les croyances antérieures et ouvre de nouvelles voies pour comprendre comment la diversité des éléments de l’univers est née. Une découverte intéressante est la détection d’éléments ayant une masse atomique supérieure à 260, qui n’ont pas été observés naturellement sur Terre ni même lors d’essais d’armes nucléaires.

"Ce 260 est intéressant car nous n'avons jamais détecté quoi que ce soit d'aussi lourd dans l'espace ou naturellement sur Terre", a déclaré Ian Roederer, un autre auteur de l'étude. "Mais les voir dans l'espace nous donne des indications sur la manière de réfléchir aux modèles et à la fission, et pourrait nous donner un aperçu de la façon dont la riche diversité d'éléments est née."

Cette avancée dans notre compréhension de la formation des éléments lourds met en évidence l’immense complexité et diversité de l’univers. De nouvelles recherches permettront sans aucun doute de percer les mystères du cosmos et de faire la lumière sur les origines des éléments que nous trouvons sur Terre et au-delà.