Une nouvelle étude révèle que les vents galactiques s’étendent au-delà des galaxies individuelles

Les dernières recherches dans le domaine de l’astronomie ont mis en lumière la nature expansive des vents galactiques. Les astronomes ont observé l’expulsion de gaz vers le haut et vers le bas des galaxies spirales, s’étendant bien au-delà des limites de la galaxie elle-même. Ces découvertes révolutionnaires, publiées dans la revue Nature, soutiennent la théorie dominante de l’évolution des galaxies.

Les vents galactiques jouent un rôle important dans la modélisation de la formation des galaxies, car ils permettent l’expansion des galaxies grâce à l’afflux de gaz environnants. On a longtemps cru que la présence de jeunes étoiles et de trous noirs supermassifs perturbait cette croissance en propulsant du gaz dans l’espace via des ondes de choc. Cependant, les processus exacts impliqués restent mystérieux.

Récemment, des chercheurs ont utilisé l'instrument MUSE du Very Large Telescope au Chili pour étudier près de deux cents galaxies spirales distantes. En examinant les signaux émis par le magnésium gazeux entourant ces galaxies, les scientifiques ont présenté un argument convaincant en faveur de l’existence de vents galactiques qui s’étendent bien au-delà de chaque galaxie.

Dans la moitié des galaxies observées, l’écoulement de gaz présentait des directions perpendiculaires, avec un mouvement à la fois ascendant et descendant. Étonnamment, le gaz a été détecté jusqu’à des dizaines de milliers d’années-lumière de la galaxie, se déplaçant à des vitesses de plusieurs centaines de kilomètres par seconde dans l’espace intergalactique.

L'auteur principal de l'étude, Yucheng Guo de l'Université de Lyon, a commenté : « Pour moi, c'est une véritable étape que nous assistons enfin à des fuites de gaz intergalactiques provenant des galaxies ordinaires. Jusqu’à présent, les observations étaient difficiles à interpréter, mais grâce à cette étude, nous ne pouvons plus ignorer les vents bipolaires.

Ces découvertes marquent une avancée significative dans notre compréhension des vents galactiques et de leur impact sur la formation des galaxies. En cartographiant les flux et vitesses moyens des gaz, les scientifiques peuvent désormais affiner leurs simulations informatiques de l’évolution des galaxies, fournissant ainsi des informations cruciales sur les mécanismes de croissance des galaxies.

Journal de référence:

Guo, Y., et al. (2023) Sorties bipolaires jusqu'à 10 kpc pour les galaxies massives à redshift z ≈ 1. Nature. est ce que je.org/10.1038/s41586-023-06718-w.

