L’activité humaine sur la Lune déclenche une nouvelle époque géologique : l’anthropocène lunaire

Une étude menée par l'Université du Kansas a identifié l'impact des perturbations humaines sur la Lune, conduisant à l'émergence d'une nouvelle époque géologique connue sous le nom d'Anthropocène lunaire. Cette époque a commencé en 1959, lorsque la mission soviétique Luna 2 est entrée en contact avec la surface lunaire. Depuis, de nombreux engins spatiaux se sont posés sur la Lune, modifiant considérablement sa surface.

Semblable au concept de l'Anthropocène sur Terre, qui désigne la période pendant laquelle l'activité humaine a eu un impact significatif sur le climat et les écosystèmes de la planète, les scientifiques affirment que les missions prévues sur la Lune peuvent avoir de graves conséquences. Ils estiment qu’il est crucial de reconnaître l’étendue de l’interférence humaine sur la surface lunaire et de déclarer une nouvelle époque : l’Anthropocène lunaire.

L'auteur principal Justin Holcomb souligne que le paysage lunaire n'est plus statique ou intact. Les activités humaines telles que les rovers, les atterrisseurs et les mouvements perturbent le régolithe (sédiments) de la Lune, dépassant ainsi les processus géologiques naturels. Holcomb déclare : « Le paysage lunaire sera complètement différent dans 50 ans. Notre objectif est de dissiper le mythe lunaire-statique et de souligner l’importance de notre impact.

Au fil des années, les missions humaines ont négligé le principe « Ne laisser aucune trace », laissant derrière elles des composants d’engins spatiaux, des équipements scientifiques et même des excréments humains abandonnés. L'exosphère délicate de la Lune, composée de poussière et de gaz, ainsi que les altérations potentiellement permanentes de la surface lunaire, rendent essentiel d'envisager d'atténuer les effets délétères sur l'environnement lunaire lors des futures missions.

À travers le concept d’Anthropocène lunaire, les chercheurs visent à sensibiliser à l’impact négatif potentiel de l’influence humaine sur l’environnement lunaire. Ils cherchent également à préserver et à cataloguer les artefacts historiques, notamment les empreintes de pas, les drapeaux, les rovers et les balles de golf, qui contribuent au voyage et au récit évolutif de l'humanité.

Cette recherche souligne la nécessité d’examiner attentivement les conséquences environnementales de l’exploration spatiale et de garantir des approches responsables et durables des missions lunaires. À mesure que l’humanité s’aventure plus loin dans l’espace, il devient crucial de trouver un équilibre entre l’exploration scientifique et la préservation de l’intégrité naturelle des corps célestes.