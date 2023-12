La détection de la matière noire s'étend aux planètes : enseignements de la mission Cassini

By

Les scientifiques sont depuis longtemps captivés par le mystère entourant la matière noire, une substance qui représenterait 27 % de la masse et de l’énergie de l’univers. Contrairement à la matière ordinaire, la matière noire n’émet, n’absorbe ni ne reflète la lumière, ce qui la rend invisible et difficile à détecter. Cependant, des recherches récentes suggèrent que la matière noire pourrait laisser des indices sur ses interactions avec les planètes.

En 2000, la sonde Cassini, lancée en 1997, a fourni une occasion unique d'explorer la présence de matière noire. Equipé d'une gamme d'instruments capables d'enregistrer des données sur différentes longueurs d'onde, Cassini a observé les planètes en route vers Saturne. La mesure des cations trihydrogène, des ions communs trouvés dans tout l’univers, était particulièrement intéressante.

Les cations trihydrogène sont produits lorsque l’hydrogène moléculaire interagit avec les rayons cosmiques, les rayons ultraviolets extrêmes, les éclairs planétaires ou les électrons accélérés dans les champs magnétiques planétaires. L’équipe de recherche à l’origine de la mission Cassini a émis l’hypothèse que les particules de matière noire capturées par les atmosphères planétaires, notamment dans l’ionosphère, pourraient conduire à la production de rayonnements ionisants détectables.

Pour tester cette hypothèse, l’équipe s’est concentrée sur Jupiter, connue pour son noyau relativement froid et ses capacités efficaces de capture de la matière noire. En analysant les données du spectromètre de cartographie visuelle et infrarouge (VIMS) de Cassini, l'équipe a recherché des signes d'ionisation de la matière noire dans l'ionosphère de Jupiter. Pour minimiser les interférences causées par d'autres rayonnements, les données ont été collectées 3 heures avant et après minuit jovien, lorsque l'irradiation solaire ultraviolette extrême était au minimum. L’équipe s’est également concentrée sur les latitudes inférieures, loin des champs magnétiques élevés proches des régions polaires.

La détection de l'ionisation de la matière noire dans l'atmosphère de Jupiter ouvre une nouvelle approche pour percer les mystères de cette substance énigmatique. En outre, la recherche suggère que les exoplanètes situées dans les régions de la galaxie riches en matière noire pourraient servir de sources potentielles pour une exploration plus approfondie.

Alors que la matière noire reste insaisissable, les scientifiques continuent de repousser les limites de notre compréhension et de concevoir des méthodes innovantes pour sa détection. La mission Cassini offre une perspective unique et révèle le potentiel des planètes à fournir des informations précieuses sur la nature de la matière noire.