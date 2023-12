La merveilleuse vigne cosmique et la croissance des structures galactiques

Les astronomes utilisant le télescope spatial James Webb ont fait une découverte révolutionnaire dans l'univers primitif. Une équipe de chercheurs du Cosmic Dawn Center au Danemark a découvert une chaîne massive de 20 galaxies étroitement serrées et liées gravitationnellement, qu’ils appellent affectueusement la « vigne cosmique ». Cette structure extraordinaire s'étend sur une étonnante longueur de 13 millions d'années-lumière, avec une largeur de 650,000 260 années-lumière et une masse équivalente à environ XNUMX milliards de Soleils. Cette vigne cosmique offre aux scientifiques une opportunité unique de comprendre comment les plus grandes structures de l’univers se sont formées et comment elles ont évolué au fil des milliards d’années.

Ce qui rend cette découverte encore plus remarquable, c'est que la vigne cosmique a entre 11 et 12 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle a été observée par le télescope spatial James Webb alors que l'univers n'avait qu'environ 2 milliards d'années. L'estimation de l'âge a été rendue possible grâce au phénomène de redshift, où la lumière s'étire à mesure que l'univers s'étend, la faisant descendre le spectre électromagnétique vers son extrémité rouge. En observant la vigne cosmique en lumière infrarouge, le télescope a pu capter la lumière qui avait voyagé pendant des milliards d’années et à travers des milliards d’années-lumière.

Au sein de la vigne cosmique, deux galaxies, la Galaxie A et la Galaxie E, sont particulièrement intéressantes, qui sont les galaxies les plus massives de la chaîne. Ces galaxies ont des formes dominées par de grands renflements centraux, semblables aux galaxies plus « modernes ». Curieusement, le taux de formation d’étoiles dans ces galaxies a considérablement ralenti par rapport à leurs stades antérieurs. Elles sont considérées comme des galaxies « au repos », ce qui se produit généralement lorsque les galaxies manquent de gaz et de poussière nécessaires à la formation stellaire. L’équipe soupçonne que les galaxies A et E sont devenues silencieuses en raison de collisions et de fusions avec d’autres galaxies il y a environ 500 millions d’années.

Cette découverte met non seulement en lumière la formation de galaxies au repos, mais suggère également que des galaxies au repos massives peuvent se former au sein de grandes structures cosmiques. Les chercheurs prévoient d'étudier plus en détail d'autres galaxies calmes dans des amas trouvés dans l'univers primitif, ce qui améliorera notre compréhension de la croissance et du développement des structures galactiques.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Comment les astronomes ont-ils découvert la vigne cosmique ?

R : Les astronomes ont découvert la vigne cosmique en étudiant la bande de Groth étendue, une zone de l'espace dans la constellation de la Grande Ourse, à l'aide du télescope spatial James Webb.

Q : Quel âge a la vigne cosmique ?

R : On estime que la vigne cosmique a entre 11 et 12 milliards d’années, ce qui signifie qu’elle a été observée lorsque l’univers avait environ 2 milliards d’années.

Q : Qu’est-ce que cela signifie pour les galaxies d’être au repos ?

R : Les galaxies sont dites au repos lorsque leur taux de formation d’étoiles ralentit considérablement. Cela se produit généralement lorsque les galaxies manquent de gaz et de poussière nécessaires à la formation de nouvelles étoiles.

Q : Comment les Galaxy A et Galaxy E sont-ils devenus inactifs ?

R : On pense que les galaxies A et E sont devenues calmes à la suite de collisions et de fusions avec d’autres galaxies il y a environ 500 millions d’années. Ces événements ont déclenché une explosion de formation d’étoiles qui a rapidement épuisé leurs ressources en gaz et en poussière.

Sources:

Astronomy & Astrophysics Journal – Étude : Cosmic Vine : A z=3.44 Structure à grande échelle hébergeant des galaxies massives au repos (article évalué par des pairs publié sur arXiv)