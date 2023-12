Nouvelle découverte : la carte des glaces d'un disque protoplanétaire révèle des indices sur la formation des planètes

Des chercheurs ont fait une découverte révolutionnaire grâce au télescope spatial James Webb (JWST) : une carte des glaces d'un disque protoplanétaire entourant une jeune étoile. C'est la première fois qu'une telle carte des glaces est créée, fournissant des informations précieuses sur la formation des planètes et de notre propre système solaire.

Les disques protoplanétaires sont composés de divers éléments, dont la glace, qui joue un rôle crucial dans l’agglutination de la matière. On pense que ce processus d’agglutination joue un rôle déterminant dans la formation des planètes et même des comètes. En étudiant les disques protoplanétaires, les scientifiques peuvent mieux comprendre comment se forment notre système solaire et d’autres systèmes planétaires.

Créer une carte des glaces d'un disque protoplanétaire n'est pas une tâche facile, car l'atmosphère terrestre chargée de molécules d'eau crée des obstructions importantes. Cependant, grâce aux capacités avancées du JWST, cet exploit apparemment impossible est devenu une réalité.

Une équipe de chercheurs dirigée par Ardjan Sturm de l'Université de Leiden a utilisé le JWST pour observer une jeune étoile appelée HH 48 NE, située à 600 années-lumière. Lorsque l’étoile traversait le disque protoplanétaire, sa lumière interagissait avec la poussière, la glace et d’autres matériaux présents dans le disque. Différents éléments absorbent et émettent la lumière de manière unique, créant des signatures caractéristiques. En étudiant ces signatures, les chercheurs peuvent mieux comprendre la composition des matériaux traversés par la lumière.

"La cartographie directe de la glace dans un disque de formation de planètes fournit une contribution importante aux études de modélisation qui aident à mieux comprendre la formation de notre Terre, des autres planètes de notre système solaire et autour d'autres étoiles", a expliqué Ardjan Sturm. Cette avancée permet aux scientifiques de faire des déclarations plus précises sur la physique et la chimie impliquées dans la formation des étoiles et des planètes.

L'image résultante, dérivée de l'analyse spectrale, ressemble à un hamburger, avec des petits pains bruns, de la laitue verte et d'autres caractéristiques. Cette remarquable carte des glaces ouvre une fenêtre sur les processus qui ont eu lieu lors de la naissance de notre propre système solaire et offre des informations précieuses sur la formation planétaire autour d’autres étoiles.

Cette découverte marque une avancée significative dans notre compréhension des disques protoplanétaires et nous rapproche de la percée des mystères de la formation des planètes. Le JWST continue de fournir des données inestimables, ouvrant la voie à de nouvelles découvertes qui approfondiront notre connaissance de l'univers.

