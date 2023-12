Surmonter les défis technologiques des futurs télescopes spatiaux

Un rapport récent de l'Astro2020 Decadal Survey américain et du rapport européen Voyage 2050 a recommandé le développement de l'Habitable World Observatory, un futur télescope spatial qui vise à caractériser les exoplanètes similaires à la Terre et à découvrir des signes de vie. D'un coût estimé à 11 milliards de dollars et d'un diamètre d'au moins 6 mètres, l'Habitable World Observatory devrait être lancé vers 2040.

Ce projet ambitieux pose plusieurs défis technologiques, notamment dans la conception de spectro-imageurs capables d'atteindre des niveaux de contraste très élevés (10^-8-10^-10) à de faibles séparations angulaires (moins de 100 milliarcsecondes). Pour relever ces défis, les chercheurs explorent diverses méthodes pour améliorer les performances des futurs télescopes spatiaux.

Une approche décrite dans une étude récente de Lucie Leboulleux implique l'utilisation de composants adaptatifs pour atténuer les aberrations et améliorer la qualité de l'image. L'étude discute de deux exemples d'atténuation des aberrations : l'utilisation de deux miroirs déformables pour récupérer le trou noir malgré les erreurs de phase des segments, et l'utilisation d'un dispositif à micromiroir numérique (DMD) pour récupérer le trou noir malgré les segments manquants.

Ces composants adaptatifs jouent un rôle crucial dans la compensation des erreurs et l’amélioration de la qualité de l’image. En ajustant la forme et l’orientation des miroirs ou en utilisant des DMD pour manipuler la lumière, les chercheurs peuvent surmonter les imperfections du système optique et obtenir des niveaux de contraste plus élevés.

Les défis auxquels est confronté l’Observatoire du monde habitable mettent en évidence la nécessité de progrès technologiques continus dans la conception des télescopes spatiaux. En développant des solutions innovantes telles que des composants adaptatifs, les chercheurs travaillent à améliorer les capacités des futurs télescopes spatiaux et à accroître notre compréhension des exoplanètes et de leur potentiel à abriter la vie.

En conclusion, le développement de l’Observatoire du Monde Habitable représente une étape importante dans la recherche d’exoplanètes habitables. Surmonter les défis technologiques associés à l’obtention d’images à contraste élevé sera crucial pour le succès de cette mission. Grâce à l’utilisation de composants adaptatifs et à des recherches en cours, les scientifiques ouvrent la voie aux futurs télescopes spatiaux qui permettront de percer les mystères de l’univers et potentiellement de découvrir des signes de vie extraterrestre.