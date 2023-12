Les émissions de carbone des incendies de forêt au Canada montent en flèche en 2023

Un récent rapport de Copernicus, un département d'observation environnementale du programme spatial de l'Union européenne, a révélé que les incendies de forêt au Canada en 2023 représentaient 23 % des émissions mondiales de carbone liées aux incendies de forêt. Ce niveau d'émissions sans précédent a eu des impacts importants sur la qualité de l'air et l'atmosphère dans les communautés partout au pays.

Le service Copernicus de surveillance de l’atmosphère (CAMS) suit avec diligence la pollution par la fumée qui en résulte et ses effets, alors que les pays du monde entier unissent leurs forces pour lutter contre le changement climatique. Les incendies de forêt qui ont ravagé le Canada en 2023 étaient sans précédent, générant de loin les émissions de carbone les plus élevées de l’histoire du pays.

Selon les données, les incendies de forêt ont émis près de 480 mégatonnes de carbone cette année, soit près de cinq fois les émissions moyennes des deux dernières décennies. Ces chiffres mettent en évidence l'intensité, la persistance et l'impact global des incendies sur les communautés locales dans des provinces comme la Colombie-Britannique, l'Alberta, l'Ontario, la Nouvelle-Écosse, les Territoires du Nord-Ouest et le Québec.

Les effets néfastes des incendies de forêt ne se sont pas limités au seul Canada. La fumée a parcouru de vastes étendues de l’Amérique du Nord et a même atteint des régions d’Europe, créant un ciel brumeux et compromettant encore davantage la qualité de l’air. Mark Parrington, scientifique principal du CAMS, a souligné l'importance de ces incendies à l'échelle mondiale. Il a souligné que l’ampleur et la persistance sans précédent des incendies de forêt au Canada en ont fait une histoire importante dans les émissions mondiales d’incendies pour 2023.

Ces conclusions font suite au rapport annuel des Nations Unies sur les écarts d'émissions, qui prévient que le monde est en passe de se réchauffer de près de 3°C si des mesures climatiques immédiates et drastiques ne sont pas prises. Alors que le monde est confronté au défi de réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre les objectifs de l'Accord de Paris, les experts soulignent la nécessité urgente de surveiller de près et d'atténuer les impacts des émissions mondiales des incendies de forêt.

À mesure que les vagues de chaleur et les sécheresses deviennent plus fréquentes, la probabilité de connaître des incendies de forêt sans précédent comme ceux du Canada augmente. Par conséquent, une surveillance continue des émissions des incendies de forêt est cruciale pour évaluer et atténuer leur impact sur la qualité de l’air et la santé humaine. Le rôle du Canada dans la lutte contre les changements climatiques ne doit pas être sous-estimé, car les mesures prises dans le pays ont le potentiel d'influencer l'action mondiale.