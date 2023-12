Nouvel article : Préparez-vous pour un spectacle éblouissant d’aurores boréales

Les aurores boréales sont un phénomène à couper le souffle qui ne cesse de captiver les spectateurs du monde entier. Et cette semaine, les Canadiens vont se régaler puisqu'ils auront peut-être l'occasion d'assister à un spectacle aérien extraordinaire, à condition que la météo soit au rendez-vous. Selon le Centre de prévision météorologique spatiale de la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), une « forte » tempête est susceptible de se produire le 1er décembre, faisant passer les perspectives à une tempête géomagnétique G3.

Les prévisions indiquent que trois éjections de masse coronale (CME) se dirigent déjà vers la Terre, et l'ajout d'une quatrième, une CME à halo complet, a incité les prévisionnistes à mettre à niveau la montre au niveau G3. Ce CME au mouvement plus rapide devrait fusionner avec les CME en amont, atteignant notre planète le 1er décembre. En conséquence, l'activité aurorale devrait être élevée tôt le matin de ce jour-là, obtenant une note de six sur dix sur l'échelle. utilisé par le Aurora Forecast de l'Institut géophysique de l'Université de Fairbanks en Alaska.

Si les conditions météorologiques le permettent, des aurores très actives seront visibles au-dessus d'Inuvik, Yellowknife, Rankin, Iqaluit, Vancouver, Helena, Minneapolis, Milwaukee, Bay City, Toronto, Montpellier et Charlottetown. De plus, des villes telles que Salem, Boise, Cheyenne, Lincoln, Indianapolis et Annapolis pourront apercevoir les lumières à l'horizon. Cependant, il est essentiel de vérifier les prévisions météorologiques avant de partir pour trouver le point d'observation idéal. Des ressources telles que Clear Sky Charts et le site Web d'Environnement Canada fournissent des informations météorologiques à jour pour garantir un ciel clair.

Même si le spectacle cosmique suscite l'enthousiasme, certaines villes, dont Vancouver, Calgary et Toronto, pourraient connaître des conditions météorologiques moins favorables de jeudi soir à vendredi matin. En revanche, Edmonton semble avoir de meilleures chances d’avoir un ciel dégagé. C'est une course contre la montre car tout le monde espère des conditions météorologiques idéales, compte tenu de la récente lune presque pleine qui a atteint son apogée le 27 novembre, ce qui pourrait légèrement diminuer la visibilité des aurores boréales.

Ne manquez pas cette incroyable opportunité d'assister à la magie des aurores boréales. Marquez vos calendriers, gardez un œil sur la météo et préparez-vous à un spectacle éblouissant dans le ciel.

QFP

Q : Que sont les aurores boréales ?

R : Les aurores boréales, également connues sous le nom d'aurores boréales, sont des manifestations de lumière naturelle qui se produisent dans les régions polaires en raison de l'interaction entre les particules chargées du soleil et le champ magnétique terrestre.

Q : Qu’est-ce qui cause une tempête géomagnétique ?

R : Les tempêtes géomagnétiques sont causées par des perturbations du champ magnétique terrestre dues à l'interaction de la magnétosphère de la planète avec le vent solaire ou aux éjections de masse coronale du soleil.

Q : Où puis-je voir les aurores boréales au Canada ?

R : Les aurores boréales peuvent être vues de divers endroits au Canada, notamment Inuvik, Yellowknife, Rankin, Iqaluit, Vancouver, Helena, Minneapolis, Milwaukee, Bay City, Toronto, Montpellier et Charlottetown. Des endroits comme Salem, Boise, Cheyenne, Lincoln, Indianapolis et Annapolis peuvent avoir une visibilité moindre des lumières à l'horizon.

Q : Comment puis-je consulter la météo pour bénéficier de conditions d'observation optimales ?

R : Vous pouvez consulter les cartes du ciel clair ou visiter le site Web d'Environnement Canada pour obtenir des prévisions météorologiques à jour afin de garantir un ciel clair pour une visualisation optimale des aurores boréales.