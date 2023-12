Les origines anciennes des ingrédients de la vie

By

Des recherches récentes publiées dans ACS Central Science suggèrent que les ingrédients nécessaires à la formation de la vie sur Terre pourraient avoir des origines beaucoup plus anciennes qu’on ne le pensait auparavant. L’étude propose que l’acide aminé le plus simple, l’acide carbamique, aurait pu se former aux côtés d’étoiles ou de planètes au sein des glaces interstellaires. Ces résultats fournissent des informations précieuses qui pourraient faciliter la recherche de molécules prébiotiques dans des régions lointaines de l’univers à l’aide d’instruments spatiaux lointains comme le télescope spatial James Webb.

Les scientifiques débattent depuis longtemps des origines des acides aminés, éléments fondamentaux de la vie. Une théorie suggère que ces molécules cruciales pourraient avoir été créées par des réactions dans la « soupe primordiale » de la Terre primitive. Une autre possibilité est que les acides aminés auraient été apportés à la surface de notre planète par des météorites, qui auraient pu absorber les molécules des glaces interstellaires présentes dans l'espace. Cependant, la question de savoir où et quand ces acides aminés sont originaires reste toujours sans réponse.

Pour faire la lumière sur ce mystère, une équipe de chercheurs dirigée par Ralf Kaiser et Agnes Chang a mené des expériences pour étudier les réactions chimiques qui auraient pu se produire dans les glaces interstellaires à proximité d'étoiles et de planètes en formation. L’équipe a créé des modèles de glaces interstellaires en déposant des mélanges d’ammoniac et de dioxyde de carbone sur un substrat d’argent, qui ont ensuite été chauffés lentement.

Grâce à l'utilisation de la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, les chercheurs ont observé la formation d'acide carbamique et de carbamate d'ammonium dans les glaces à des températures incroyablement basses de -348 degrés Fahrenheit et -389 degrés, respectivement. Ces résultats mettent en évidence le potentiel de formation d’acides aminés et d’autres molécules biologiquement significatives dans les environnements interstellaires.

En découvrant les processus à l'origine de la formation des ingrédients de la vie dans l'espace, les scientifiques peuvent mieux comprendre les origines de la vie sur Terre et au-delà. En outre, ces connaissances pourraient fournir des informations précieuses pour l’exploration spatiale future et la recherche de vie extraterrestre.

Foire aux Questions

1. Des acides aminés peuvent-ils se former dans les glaces interstellaires ?

Oui, la recherche suggère que l’acide aminé le plus simple, l’acide carbamique, peut se former aux côtés des étoiles ou des planètes au sein des glaces interstellaires.

2. Comment ces informations pourraient-elles être utilisées dans l’exploration spatiale ?

Comprendre la formation des ingrédients de la vie dans l'espace peut contribuer à la recherche de molécules prébiotiques et de vie extraterrestre. Cela peut aider à guider le développement d’instruments comme le télescope spatial James Webb.

3. Quelles sont les différentes théories concernant l’origine des acides aminés ?

Une théorie propose que les acides aminés proviennent de réactions dans la soupe primordiale de la Terre primitive. Une autre théorie suggère que les acides aminés ont été apportés à la surface de la Terre par des météorites, qui les ont obtenus à partir des glaces interstellaires.

4. Pourquoi est-il important d’étudier la formation des acides aminés dans les environnements interstellaires ?

L’étude de la formation des acides aminés dans les environnements interstellaires donne un aperçu des origines potentielles de la vie au-delà de la Terre. Cela approfondit notre compréhension des processus impliqués dans le développement de la vie et peut aider à la recherche de mondes habitables.