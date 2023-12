Une nouvelle étude met en lumière la mystérieuse étoile de Bételgeuse

By

Des chercheurs du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics et du Space Telescope Science Institute ont récemment mené une étude qui dévoile des informations intrigantes sur la célèbre étoile Bételgeuse. L'étude, qui a utilisé des images capturées par le télescope Hubble, révèle des détails jusqu'alors inconnus sur ce corps céleste.

Dans leur analyse complète, les chercheurs ont découvert que Bételgeuse, située à environ 700 années-lumière de la Terre, subit des pulsations irrégulières qui font fluctuer sa luminosité. On pense que ces pulsations sont causées par un mouvement convectif dans les couches externes de l’étoile, entraînant des variations de température et des changements ultérieurs de luminosité.

Contrairement aux hypothèses précédentes, l'étude suggère que ces pulsations ne sont pas seules responsables des épisodes d'atténuation dramatiques de Bételgeuse observés ces dernières années. Bien que l'étoile ait connu une atténuation importante, les chercheurs suggèrent que la cause pourrait être liée à l'éjection d'un voile de poussière qui obscurcit partiellement la lumière de l'étoile.

"Les résultats remettent en question notre compréhension antérieure des épisodes d'atténuation de Bételgeuse et mettent en évidence la complexité de la dynamique stellaire", explique le Dr Andrea Dupree du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics.

En combinant les images du télescope Hubble avec des simulations informatiques, les chercheurs ont pu recréer les événements de gradation et mieux comprendre les mécanismes sous-jacents. Les simulations indiquent que la poussière expulsée de la surface de l'étoile, combinée aux nuages ​​​​de gaz moléculaires existants à proximité, peut créer un voile temporaire qui atténue sa luminosité.

Cette étude enrichit nos connaissances sur le comportement particulier de Bételgeuse et ouvre de nouvelles pistes d'exploration. Des recherches supplémentaires seront nécessaires pour déterminer les mécanismes exacts à l'origine des pulsations et des événements de gradation de l'étoile. Les enseignements tirés de cette étude pourraient également contribuer à notre compréhension d’autres étoiles présentant des comportements similaires, approfondissant ainsi notre compréhension de l’univers et de sa myriade d’objets célestes.

