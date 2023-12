Une femme souffrant de graves problèmes de santé réalise son rêve d’avoir une maison personnalisée

Katie Hobson, une femme d'Abbotsford, qui souffre de graves problèmes de santé qui l'empêchent de vivre dans un logement régulier, a enfin réalisé son rêve de posséder une maison construite sur mesure. L'histoire de Hobson a attiré l'attention en juillet 2020 lorsqu'une campagne GoFundMe a été lancée pour collecter des fonds pour une remorque cargo de huit pieds sur 16 pieds et un nouveau camion d'occasion. Ses problèmes de santé, notamment des sensibilités alimentaires et environnementales extrêmes, ont provoqué des migraines et d’autres symptômes. On lui a diagnostiqué une gastroparésie réfractaire, une maladie d'immunodéficience primaire, de multiples sensibilités chimiques et un trouble de l'activation des mastocytes.

Vivant dans une petite caravane de moto, la famille et les amis de Hobson ont décidé de lancer une campagne GoFundMe pour financer une « petite maison » sur mesure qui lui offrirait un endroit sûr permanent. La campagne recherchait également un nouveau camion pour remorquer la maison une fois celle-ci terminée. Grâce à de généreux dons, Hobson a pu acheter un camion sans parfum appartenant à un couple qui nettoyait uniquement l'intérieur du véhicule avec de l'eau.

Cependant, des complications sont survenues lors de la construction de la remorque cargo personnalisée, augmentant le coût au-delà du montant estimé. En raison des fournitures spécifiques requises pour ses besoins de santé, Hobson a dû prendre la décision difficile d'annuler la construction. Elle réside alors dans sa remorque à moto sur la propriété d'un ami tout en poursuivant sa recherche d'une solution adaptée.

Heureusement, Hobson a pu acheter une remorque tout-terrain de sept pieds sur 14 pieds en décembre 2023, qu'elle a personnalisée selon ses spécifications avec l'aide d'un employé. La campagne GoFundMe a permis de récolter plus de 59,000 XNUMX $, lui permettant de créer une petite maison personnalisée qui a grandement amélioré sa qualité de vie. Hobson recherche maintenant activement un endroit permanent pour y installer sa maison et exprime sa profonde gratitude à tous ceux qui l'ont soutenue tout au long de ce voyage.

L'histoire de la persévérance de Katie Hobson et du soutien de la communauté témoigne du pouvoir de la compassion et de la détermination. Elle peut désormais profiter des plaisirs simples de la vie, comme se lever, se promener et passer du temps avec son chien bien-aimé. Hobson ressent un sentiment de fierté et de dignité d'avoir son propre espace pour manger, utiliser la salle de bain et accéder facilement à ses affaires. Elle est impatiente de rendre hommage à la gentillesse qui lui a été témoignée en aidant les autres dans le besoin.

Pour plus d'informations ou pour contribuer à la cause de Hobson, les personnes intéressées peuvent visiter la page GoFundMe intitulée « Un foyer médicalement sûr pour Katie ».