Une nouvelle étude révèle les origines surprenantes du phénomène STEVE

Résumé : Une étude récente menée par des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley a jeté un nouvel éclairage sur la nature et l'origine du phénomène STEVE, une traînée de lumière violette et blanche souvent accompagnée d'une lueur verte semblable à une clôture. Auparavant considérée comme un type d'aurore, l'étude révèle que STEVE est en réalité généré par des champs électriques à basse altitude parallèles au champ magnétique terrestre. Les résultats pourraient avoir des implications sur notre compréhension des processus physiques inconnus dans l’atmosphère terrestre.

Dans le cadre d'une découverte révolutionnaire, les scientifiques ont découvert que STEVE, l'énigmatique traînée de lumière violette observée dans l'atmosphère terrestre, n'est pas réellement une aurore. Le phénomène STEVE, qui a intrigué les chercheurs pendant des années, a maintenant été identifié comme un phénomène céleste distinct. Il est produit par des champs électriques à basse altitude parallèles au champ magnétique terrestre.

L'étude menée par des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley remet en question les hypothèses antérieures sur les origines de STEVE. En utilisant un modèle de l'ionosphère, l'équipe a démontré qu'une combinaison spécifique de champs électriques peut exciter l'oxygène et l'azote, générant ainsi le spectre distinct de lumière observé dans la structure en forme de palissade de STEVE.

Les résultats ont des implications significatives pour notre compréhension des processus physiques qui se produisent dans l'atmosphère terrestre. Claire Gasque, l'auteur principal de l'étude, a expliqué : « La lumière provenant de la palissade est créée par des particules qui doivent être alimentées là même dans l'espace par un champ électrique parallèle, ce qui est un mécanisme complètement différent de celui des aurores boréales. que nous avons étudié ou connu auparavant.

Les chercheurs proposent d'approfondir leurs recherches sur ces champs électriques à basse altitude et leur lien avec le transfert d'énergie plus important entre l'atmosphère terrestre et l'espace. Ils pensent que le lancement d’une fusée via STEVE pourrait fournir des données précieuses sur la force et la direction des champs électriques et magnétiques impliqués.

Ces résultats seront présentés lors de la prochaine réunion de l’American Geophysical Union à San Francisco, offrant aux experts l’occasion d’approfondir ce phénomène mystérieux. On espère que ces recherches contribueront à notre compréhension de l'atmosphère terrestre et mèneront à de nouvelles percées dans le domaine de la science atmosphérique.