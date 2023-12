Découverte d'étoiles massives dépourvues d'enveloppes d'hydrogène dans les systèmes binaires

Une récente percée réalisée par des astronomes de l'Université de Toronto a dévoilé une population d'étoiles massives qui ont été dépouillées de leur enveloppe d'hydrogène par leurs compagnons binaires. Cette découverte remarquable met en lumière les origines des supernovae pauvres en hydrogène et des fusions d’étoiles à neutrons, qui seraient liées aux étoiles chaudes à hélium.

Depuis plusieurs années, les scientifiques spéculent qu’environ un tiers des étoiles massives subissent la suppression de leur enveloppe d’hydrogène au sein des systèmes binaires. Mais jusqu’à présent, un seul candidat potentiel avait été identifié. La découverte d'étoiles dénudées supplémentaires confirme l'existence de ce phénomène et a des implications significatives pour notre compréhension de phénomènes astronomiques importants.

L'auteur principal Maria Drout, professeure adjointe au Département d'astronomie et d'astrophysique de l'Université de Toronto, souligne l'importance de cette découverte. Elle explique que si ces étoiles étaient rares, cela remettrait en question le cadre théorique existant pour divers phénomènes, notamment les supernovae, les ondes gravitationnelles et la lumière émise par les galaxies lointaines.

L’identification d’étoiles dénudées offre de nouvelles opportunités pour étudier leurs propriétés de manière plus approfondie. Cela inclut la mesure de la quantité de matière expulsée de ces étoiles par les vents stellaires, ce qui est crucial pour prédire l'apparition de fusions d'étoiles à neutrons. En obtenant des données plus précises, les chercheurs peuvent affiner leurs modèles et étudier les liens entre les étoiles dénudées et les supernovae pauvres en hydrogène.

De plus, l’étude suggère que certaines de ces étoiles dénudées pourraient être associées à des compagnons d’étoiles à neutrons ou de trous noirs. Ces objets semblent être dans une phase de transition avant de devenir des systèmes d’étoiles à neutrons doubles ou d’étoiles à neutrons plus trous noirs, qui pourraient éventuellement fusionner et émettre des ondes gravitationnelles détectables.

Bethany Ludwig, étudiante au doctorat à l'Université de Toronto, souligne la nature interconnectée des étoiles dans les systèmes binaires. Elle les compare aux humains, soulignant leur nature sociale, et souligne que les étoiles massives solitaires sont rares.

L'identification des étoiles dénudées est difficile en raison de leur émission en dehors du spectre de la lumière visible et de leur obscurcissement potentiel par la poussière ou la luminosité de leurs étoiles compagnes. L’équipe de recherche a utilisé les observations ultraviolettes recueillies par le télescope optique/ultra-violet Swift pour étudier des millions d’étoiles dans les galaxies proches, conduisant ainsi à la détection de systèmes présentant des émissions ultraviolettes inhabituelles.

Des recherches plus approfondies sont en cours pour approfondir les propriétés de ces étoiles. Les chercheurs élargiront leurs recherches dans les galaxies proches et dans la Voie lactée à l'aide de divers instruments, notamment le télescope spatial Hubble et le télescope à rayons X Chandra. Les données et les modèles théoriques utilisés dans cette étude ont été rendus publics pour faciliter la collaboration avec d'autres scientifiques.

L'effort de collaboration a impliqué plusieurs institutions, dont l'Université de Toronto, les observatoires de la Carnegie Institution for Science, le Max-Planck-Institut für Astrophysik, l'Institut d'astronomie Anton Pannekoek, l'Institut Dunlap d'astronomie et d'astrophysique et l'Observatoire Steward. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour explorer les interactions et relations complexes entre les étoiles dans les systèmes binaires, offrant ainsi une compréhension plus approfondie de l’univers dynamique dans lequel nous habitons.