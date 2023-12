Explorer les origines de la vie : un regard sur les glaces interstellaires

Les scientifiques débattent depuis longtemps des origines de la vie sur Terre. Alors que la croyance dominante était que les acides aminés, éléments constitutifs de la vie, se formaient dans la soupe primordiale de notre planète, une nouvelle étude suggère une possibilité différente. Selon une étude publiée dans ACS Central Science, l’acide aminé le plus simple, l’acide carbamique, pourrait en réalité provenir des glaces interstellaires, aux côtés d’étoiles ou de planètes.

L’étude ouvre des perspectives passionnantes pour l’exploration future de l’espace lointain, car les résultats pourraient potentiellement être utilisés pour entraîner des télescopes spatiaux, tels que le télescope spatial James Webb, à rechercher des molécules prébiotiques dans des régions lointaines de formation d’étoiles de l’univers. En comprenant la formation de ces molécules, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les conditions qui ont conduit au développement de la vie sur Terre.

Auparavant, on pensait que les acides aminés auraient pu être transportés jusqu'à la surface de la Terre par les météorites. Cependant, la question demeure : où et quand ces molécules se sont-elles réellement formées ? Pour faire la lumière sur ce mystère, les chercheurs ont mené des expériences visant à étudier les réactions chimiques qui auraient pu se produire dans les glaces interstellaires à proximité d'étoiles et de planètes en formation.

L’équipe a créé des modèles de glaces interstellaires contenant de l’ammoniac et du dioxyde de carbone et les a soumises à des températures spécifiques. Grâce à leur analyse utilisant la spectroscopie infrarouge à transformée de Fourier, ils ont découvert la formation d’acide carbamique et de carbamate d’ammonium à des températures extrêmement basses. Cela indique que ces molécules, qui peuvent éventuellement conduire à des acides aminés plus complexes, pourraient avoir émergé au cours des premiers stades de la formation des étoiles.

De plus, les chercheurs ont observé que lorsque la température augmentait, les molécules d’acide carbamique pouvaient se lier entre elles, formant ainsi un gaz stable. On pense que ces molécules auraient pu faire partie des matières premières des systèmes solaires, y compris le nôtre, et éventuellement atteindre la Terre via des comètes ou des météorites.

Cette recherche révolutionnaire présente une nouvelle perspective sur les origines de la vie et ouvre la voie à de futures études. En élargissant notre compréhension de la façon dont les acides aminés et autres molécules prébiotiques peuvent se former dans l’espace interstellaire, nous acquérons des connaissances précieuses qui peuvent faciliter la recherche de la vie au-delà de notre planète.

Foire aux Questions

Q : Qu'est-ce qu'un acide aminé ?



R : Les acides aminés sont des composés organiques qui servent de éléments constitutifs des protéines.

Q : Comment les scientifiques étudient-ils les glaces interstellaires ?



R : Les scientifiques créent des modèles de glaces interstellaires en laboratoire et les soumettent à des températures spécifiques pour simuler les conditions dans l’espace. Ils utilisent ensuite diverses techniques spectroscopiques pour analyser les réactions chimiques qui se produisent.

Q : Quelle est l’importance de trouver des molécules prébiotiques dans l’espace interstellaire ?



R : La découverte de molécules prébiotiques dans l’espace interstellaire donne un aperçu des conditions qui ont conduit au développement de la vie sur Terre et du potentiel de vie ailleurs dans l’univers. Il élargit notre compréhension des origines de la vie et éclaire les futures explorations de la vie extraterrestre.