Nouvelles opportunités pour les laboratoires urbains : remodeler les centres-villes

Une nouvelle tendance émerge dans les centres-villes, qui pourrait potentiellement remodeler le paysage de la vie urbaine et de l’emploi. Alors que les espaces de bureaux dominent traditionnellement les centres-villes, l’essor des biosciences remet en question cette notion et ouvre des opportunités pour les espaces de laboratoire.

Dans le passé, la recherche et le développement en biosciences se déroulaient en grande partie dans les banlieues, les grandes sociétés pharmaceutiques exploitant d’immenses laboratoires dans les parcs d’activités des entreprises. Cependant, la dynamique évolue à mesure que l’industrie des biosciences s’apparente davantage au secteur technologique. Les startups financées par des investisseurs en capital-risque et émergeant des universités sont de plus en plus à l’origine du développement de médicaments.

Ce changement a créé une demande d’espaces de laboratoire dans les centres-villes. Les futurs professionnels des biosciences, en particulier les jeunes diplômés d’universités prestigieuses, sont de plus en plus attirés par les environnements urbains. L'attrait réside dans la proximité des équipements sociaux, tels que les restaurants, les bars et autres entreprises, où ils peuvent se connecter et collaborer avec des personnes partageant les mêmes idées.

Les Fulton Labs de Chicago constituent un excellent exemple de la manière dont les centres-villes s'adaptent à cette nouvelle demande. Portal Innovations, une société qui opère au sein de Fulton Labs, fonctionne comme un hybride entre WeWork et un incubateur de capital-risque pour les entreprises des sciences de la vie. Ses locataires sont des startups axées sur le développement de médicaments innovants. L'importance de la vie urbaine pour les talents en biosciences a été soulignée par John Flavin de Portal, qui a souligné le pouvoir des talents individuels et leur préférence pour les environnements urbains.

Le besoin croissant d’espace de laboratoire dans les zones urbaines présente à la fois des défis et des opportunités. La conversion de bâtiments existants pour accueillir des laboratoires peut s'avérer difficile en raison d'exigences spécifiques, telles que des plafonds plus élevés et une alimentation électrique accrue. Cependant, des villes comme Boston et Londres adoptent déjà ce changement. Boston a récemment approuvé la conversion d'un immeuble de bureaux en laboratoire, tandis que Manhattan et Canary Wharf à Londres assistent à la construction de nouveaux laboratoires.

Même si les bénéfices potentiels liés à l’hébergement de laboratoires de biosciences sont importants, l’avenir des centres-villes dépend toujours de la capacité à équilibrer les espaces de bureaux avec les environnements de recherche spécialisés. S'adapter à cette nouvelle tendance nécessite des approches innovantes en matière d'urbanisme et de développement immobilier. La transformation des centres-villes en pôles dynamiques de travail et de recherche offre des perspectives d’avenir passionnantes.

