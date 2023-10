La sonde solaire Parker continue de percer les mystères du Soleil

La sonde solaire Parker a récemment achevé sa 17e approche rapprochée du Soleil, se plaçant à moins de 7.26 millions de kilomètres de la photosphère solaire. Au cours de sa 13e approche, il est devenu le tout premier vaisseau spatial à traverser une éjection de masse coronale (CME), un événement puissant qui projette d'énormes masses de plasma dans l'espace. La mission de la sonde, qui devrait se poursuivre jusqu'en 2025, vise à percer les mystères du Soleil et à fournir des informations cruciales sur les phénomènes solaires.

La sonde solaire Parker, souvent qualifiée de « petit moteur qui ne cesse de tourner », s'est rapprochée le 27 septembre, effleurant à peine 7.26 millions de kilomètres au-dessus de la couche superficielle du soleil, connue sous le nom de photosphère. Cette réalisation impressionnante fait suite à sa précédente étape consistant à survoler une éjection de masse coronale lors de sa 13e approche le 5 septembre 2022.

Le succès de la mission est attribué à la résilience du vaisseau spatial et à sa capacité à résister à des conditions extrêmes. Malgré des températures pouvant atteindre 1400 XNUMX degrés Celsius, les principaux instruments de la sonde sont protégés par un blindage, leur permettant de fonctionner dans un environnement à température ambiante proche de la normale.

L'objectif principal de la Parker Solar Probe est d'étudier la couronne solaire, la partie la plus élevée de l'atmosphère solaire. Les scientifiques visent à comprendre ce qui chauffe la couronne et à retracer le flux d’énergie à l’intérieur de celle-ci. De plus, ils cherchent à étudier l’accélération du vent solaire lorsqu’il quitte le Soleil, ainsi que la structure du Soleil et ses champs magnétiques.

Les éjections de masse coronale présentent un intérêt particulier pour les physiciens solaires. Ces événements puissants peuvent avoir des impacts importants sur Terre, allant de la perturbation des systèmes de communication aux pannes d’électricité. En étudiant ces tempêtes solaires, les scientifiques espèrent mieux comprendre les forces qui les animent et développer des capacités de prévision.

La récente étape franchie par la sonde solaire Parker, passant à travers un CME à son point le plus proche du Soleil, a fourni des données précieuses sur la vitesse et la densité de l'onde de choc. Bien que ce CME particulier ne constitue pas une menace pour la Terre, il souligne l’importance d’étudier ces événements et leurs conséquences potentielles.

Le projet Parker Solar Probe est géré et exploité par le laboratoire de physique appliquée Johns Hopkins à Laurel, Maryland. Le vaisseau spatial, construit dans le respect du calendrier et du budget de la NASA, continue d'ouvrir la voie à de nouvelles découvertes sur notre étoile la plus proche, le Soleil.

