Le télescope spatial James Webb capture une image époustouflante de la nébuleuse d'Orion

L'Agence spatiale européenne (ESA) a publié une image haute résolution de la nébuleuse d'Orion prise par le télescope spatial James Webb. Cette image fournit une vue détaillée du nuage de poussière et de gaz qui héberge la formation des étoiles.

L'image, consultable sur l'application ESASky, permet aux utilisateurs de zoomer et de comparer des images prises dans différentes longueurs d'onde. Il montre une région de la nébuleuse interne d'Orion et de l'amas du Trapèze, mesurant 4 années-lumière de diamètre. C'est légèrement plus petit que la distance entre le Soleil et son voisin le plus proche, Proxima Centauri.

La nébuleuse d'Orion, également connue sous le nom de Messier 42, est située près de la constellation de la ceinture d'Orion et est l'une des nébuleuses les plus brillantes du ciel. Les scientifiques s’intéressent particulièrement à l’étude de la formation des étoiles dans cette région. Les nuages ​​​​de poussière et de gaz illuminés sont le résultat du rayonnement ultraviolet émis par les étoiles jeunes et chaudes qui naissent dans la nébuleuse.

Au centre de la nébuleuse d'Orion se trouve un groupe d'étoiles jeunes et brillantes appelé l'amas du trapèze. Certaines de ces étoiles ont une masse jusqu'à 30 fois supérieure à celle de notre Soleil. La présence de ces étoiles massives contribue aux caractéristiques uniques de la nébuleuse.

En plus de capturer la beauté de la nébuleuse d'Orion, le télescope spatial James Webb a également fait une découverte inattendue. Les scientifiques ont observé 150 objets flottant librement dans la nébuleuse, dont certains sont par paires. Ces objets, connus sous le nom d’objets binaires de masse de Jupiter (JuMBO), sont similaires aux planètes voyou qui ne tournent pas autour d’une étoile. La présence de ces objets remet en question les théories actuelles sur la formation des planètes et des étoiles.

La découverte des JuMBO suggère qu’il pourrait y avoir des aspects de la formation planétaire que les scientifiques ne comprennent pas encore. Des recherches et analyses plus poussées de ces objets fourniront des informations précieuses sur la formation et l’évolution des systèmes planétaires.

Dans l’ensemble, le télescope spatial James Webb nous a fourni une image remarquable de la nébuleuse d’Orion et a approfondi notre compréhension de la formation des étoiles et des planètes. Alors que nous continuons à explorer l’immensité de l’espace, il ne fait aucun doute que d’autres découvertes fascinantes nous attendent.

