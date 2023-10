Comprendre le comportement mystérieux du Pulsar PSR J1023

Les pulsars sont les restes d’étoiles massives devenues supernova. Ces étoiles à neutrons en rotation émettent des jets de rayonnement électromagnétique depuis leurs pôles magnétiques, les faisant apparaître comme des lumières clignotantes lorsqu'elles sont observées depuis la Terre. Un pulsar particulier, PSR J1023+0038, a intrigué les astronomes par son comportement erratique.

Le PSR J1023 est un pulsar milliseconde, tournant des centaines de fois par seconde. Elle est également dans un système binaire proche avec une autre étoile. Les observations ont montré que le pulsar bascule entre un « mode élevé » intensément brillant et un « mode faible » plus sombre lorsqu'il enlève la matière de son étoile compagnon.

La matière extraite de l’étoile compagnon forme un disque d’accrétion autour du pulsar. Ce disque contient des particules chargées hautement énergétiques qui sont attirées vers l'intérieur par la gravité du pulsar. Lorsqu'une plus grande quantité de matière se rapproche du pulsar, des collisions se produisent entre les particules chargées des vents du pulsar et celles de l'étoile compagnon. Cela réchauffe la matière entrante et la pousse vers l'extérieur, entraînant un flash explosif de rayons X, d'ultraviolets et de lumière visible en mode élevé.

Une fois qu’une quantité suffisante de matière a été soufflée en mode élevé, les émissions du pulsar diminuent. Le vent du pulsar s'affaiblit également car il y a moins de matière pour le nourrir. Les sorties et les émissions du jet compact cessent également temporairement. Le pulsar entre dans un mode faible où il émet toujours des ondes radio, avec quelques émissions restantes du mode haut.

Le cycle recommence lorsqu'un nouvel afflux de matière s'approche du pulsar, comblant les espaces laissés par le plasma précédemment éjecté, et redémarrant l'émission synchrotron qui alimente le jet compact.

Pour comprendre ce comportement, les astronomes ont utilisé 12 télescopes au sol et spatiaux pour observer le PSR J1023. Il s'agit de la plus grande étude multi-longueurs d'onde réalisée sur le pulsar, révélant comment la matière entrante affecte ses vents et ses impulsions globales.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour explorer les similitudes possibles entre les pulsars millisecondes de transition et d’autres pulsars. Comprendre le comportement de ces pulsars peut fournir des informations précieuses sur les restes d'étoiles massives et les processus impliqués dans leur évolution.

