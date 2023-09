Nouveau continent Zealandia : aperçus de sa formation et de son évolution

Selon une équipe de géologues, Zealandia, le huitième continent du monde, était entièrement submergé sous l'eau il y a environ 23 millions d'années. Cela s'est produit environ 60 millions d'années après que la masse continentale se soit séparée de l'ancien supercontinent Gondwana. Zealandia comprend la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et plusieurs autres petites îles.

La croûte continentale de Zealandia est principalement située sous l'océan, avec seulement une petite partie restant au-dessus de l'eau. La croûte du continent est plus fine que celle de la plupart des continents mais plus épaisse que la croûte océanique. Le processus d’éclaircie qui a provoqué le naufrage de Zealandia reste inconnu. Pour étudier ce phénomène, une équipe de chercheurs a analysé des échantillons dragués de Zealandia, cartographiant et modélisant le continent, ainsi qu'étudiant les anomalies magnétiques.

Les chercheurs ont découvert qu'une éclaircie importante s'est produite il y a 100 à 80 millions d'années, entraînant finalement la submersion du continent. Zealandia abritait diverses espèces végétales et animales, comme en témoigne la présence de spores de plantes terrestres et de coquilles d'animaux des eaux peu profondes au fond des océans. Ces découvertes mettent en lumière la façon dont les plantes et les animaux se sont dispersés et ont évolué dans le Pacifique Sud.

La découverte de Zealandia fournit des informations cruciales sur l'histoire géologique et biologique de la région. L'éclatement du Gondwana a donné naissance à divers continents, dont l'Amérique du Sud, l'Afrique, l'Arabie, Madagascar, l'Inde, l'Australie et l'Antarctique. La création de Zealandia au cours de ce processus explique la migration et l'évolution des espèces végétales et animales dans le Pacifique Sud.

Des recherches et une exploration plus approfondies de Zealandia contribueront à notre compréhension du passé géologique et biologique de la Terre. L'étude détaillant la formation et l'évolution de Zealandia a été publiée dans la revue Tectonics.

