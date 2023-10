Le continent perdu Zealandia entièrement cartographié pour la première fois

Les scientifiques ont réalisé la toute première cartographie complète de Zealandia, un continent submergé qui comprend la Nouvelle-Zélande et les îles françaises de Nouvelle-Calédonie. Zealandia a été officiellement reconnue comme continent en 2017, et ce dernier effort de cartographie a fourni aux chercheurs de nouvelles informations sur sa formation il y a des millions d'années.

Bien qu'elle soit principalement sous l'eau, avec seulement 5 % de sa masse continentale au-dessus du niveau de la mer, Zealandia s'étend sur une superficie estimée à 1.9 million de miles carrés. La cartographie récente s'est concentrée sur la région nord de Zealandia, située entre la Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie et l'Australie.

L'étude a révélé que Zealandia s'est détachée du supercontinent Gondwana il y a entre 60 et 100 millions d'années. La séparation a été facilitée par une région volcanique massive qui présentait des roches de lave magnétiques le long de la frontière entre les deux masses terrestres. Au fur et à mesure que Zealandia s'étirait et s'amincissait, le magma s'écoulait des fissures et des fissures, conduisant à son éventuel détachement du Gondwana.

Le projet de cartographie a également permis de découvrir une colonne vertébrale granitique qui traverse le milieu de Zealandia, avec des échantillons de roche prélevés dans les fonds marins près de la Nouvelle-Calédonie. Ces échantillons ont permis aux scientifiques de retracer entièrement la formation granitique vieille de 100 à 250 millions d’années.

La cartographie complète de Zealandia a des implications significatives pour la compréhension des ressources, de l'environnement et des risques naturels de la Nouvelle-Zélande. Les données collectées fourniront des informations précieuses sur la composition géologique, l'activité volcanique et les caractéristiques sédimentaires du continent.

Cette étape importante dans la cartographie continentale offre aux scientifiques une compréhension globale de la formation et de l'évolution de Zealandia. Il met en évidence le rôle crucial que le magma a joué dans la fragmentation du Gondwana et la séparation ultime de Zealandia en tant que continent distinct.

Sources:

– Tectonics Journal, septembre 2020 : https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2020TC006085

– Déclaration scientifique du GNS : https://www.gns.cri.nz/Home/News-and-Events/Media-Releases/Lost-continent-Zealandia-fully-mapped