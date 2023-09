Une nouvelle carte de Zealandia révèle une histoire géologique unique

By

Une équipe internationale de géologues et de sismologues a créé une carte détaillée de Zealandia, le huitième continent de la Terre, révélant ainsi de nouvelles informations sur son passé géologique. Zealandia, qui est en grande partie submergée sous la mer, est restée relativement inexplorée en raison de sa situation sous-marine. À l’aide de données provenant d’échantillons de roches du fond océanique, les chercheurs ont méticuleusement cartographié la totalité de ses deux millions de kilomètres carrés.

Zealandia s'est formée il y a environ 83 millions d'années lorsque le supercontinent Gondwana s'est séparé. Aujourd'hui, seulement 6 % de Zealandia est au-dessus de l'eau, formant la Nouvelle-Zélande et ses îles voisines. Les chercheurs ont amélioré les cartes existantes en analysant des échantillons de roches et de sédiments collectés au fond des océans et des îles côtières, ainsi qu'en analysant des données sismiques.

L'étude a révélé des modèles géologiques suggérant la présence d'une zone de subduction près du plateau Campbell, au large de la côte ouest de la Nouvelle-Zélande. Cela remet en question les théories antérieures d’une faille décrochante dans la même région. Les chercheurs proposent que le système d'anomalies magnétiques de Campbell, que l'on trouve à Zealandia, résulte de l'étirement du Gondwana lors de sa séparation.

L'analyse de la composition chimique et des indices géologiques suggèrent également que la subduction du bord de Zealandia s'est produite il y a jusqu'à 250 millions d'années, sous ce qui est aujourd'hui le plateau Campbell. Ce processus implique qu'un bord de la croûte en force un autre à pénétrer dans le manteau terrestre. Notamment, les anomalies magnétiques de la région ne sont pas associées à cet événement.

Il y a environ 83 millions d'années, la Zealandia et l'Antarctique occidental se sont séparés pour former l'océan Pacifique. Les chercheurs ont trouvé des preuves de directions d'étirement variables entre 100 et 80 millions d'années, ce qui pourrait expliquer l'amincissement significatif de la croûte de Zealandia avant sa rupture.

Ces nouvelles découvertes constituent une base solide pour des recherches plus approfondies sur l'étirement unique de la croûte terrestre dans cette région. La carte détaillée de Zealandia contribuera à une meilleure compréhension de son histoire géologique et de son rôle dans la fragmentation du Gondwana.

