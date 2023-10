Zélande : le huitième continent de la Terre et sa fascinante histoire géologique

Zealandia, également connu sous le nom de Te Riu-a-Māui ou Tasmantis, est un continent situé sous le Pacifique Sud, à environ 3,500 2 pieds sous la surface de l'océan. Les géologues ont récemment achevé un projet de cartographie exhaustif, utilisant des données provenant d'échantillons de roches du fond océanique, pour créer une carte détaillée des XNUMX millions de kilomètres carrés de masse continentale de Zealandia. Cette carte récemment affinée donne un aperçu de l'histoire géologique unique de Zealandia.

Auparavant, on pensait que Zealandia s'était formée il y a environ 550 millions d'années lorsque le supercontinent Gondwana a commencé à se fragmenter. Il y a environ 83 millions d'années, Zealandia s'est lentement séparée de l'Australie et de l'Antarctique, se submergeant progressivement sous l'océan. Les récents efforts de cartographie révèlent que Zealandia était autrefois beaucoup plus grande, comparable en taille à celle de l'Australie. Au fil du temps, elle a été en grande partie engloutie par l’océan, avec seulement 6 % restant au-dessus du niveau de la mer pour former la Nouvelle-Zélande et ses îles environnantes.

Remarquablement, une étude menée en 2021 suggère que Zealandia pourrait être encore plus ancienne qu’on ne le pensait auparavant, remontant à environ 1 milliard d’années. Cela ferait de Zealandia le continent le plus ancien de la Terre. Les résultats de l'étude indiquent que les roches les plus anciennes de Zealandia ont environ 1 milliard d'années.

La découverte de Zealandia remonte au voyage du marin néerlandais Abel Tasman en 1642, qui a fourni les premiers indices sur l'existence d'un huitième continent dans l'hémisphère sud. Cependant, ce n’est que dans les années 1990 que les scientifiques ont commencé à envisager sérieusement la possibilité d’un continent submergé dans l’océan Pacifique.

En 1995, le géophysicien américain Bruce Luyendyk a inventé le nom « Zealandia » pour englober la Nouvelle-Zélande, Chatham Rise, Campbell Plateau et Lord Howe Rise. Ces régions définissent collectivement Zealandia.

La vaste taille de Zealandia est remarquable, avec une superficie totale d'environ 4,900,000 1,900,000 XNUMX kilomètres carrés (XNUMX XNUMX XNUMX milles carrés). Si elle était classée comme un microcontinent, Zealandia serait le plus grand du monde, dépassant Madagascar et rivalisant même avec la taille de l'Australie.

En conclusion, la cartographie méticuleuse de Zealandia a mis en lumière son passé géologique captivant. Ce continent submergé, avec sa riche histoire et ses origines intrigantes, continue de piquer la curiosité des scientifiques et des chercheurs du monde entier.

