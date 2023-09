Des structures en bois anciennes récemment découvertes révèlent l'ingéniosité des premiers humains

By

Des archéologues ont fait une découverte révolutionnaire sur les rives de la rivière Kalambo en Zambie. Ils ont mis au jour deux bûches de saule à gros fruits, habilement façonnées et assemblées il y a près de 500,000 XNUMX ans. Ces artefacts en bois représentent le plus ancien exemple connu de premiers humains, antérieurs à notre propre espèce, construisant des structures en bois. Cette découverte remet en question la croyance dominante selon laquelle les premiers humains de cette époque parcouraient simplement le paysage en tant que chasseurs et cueilleurs.

Les rondins modifiés, travaillés à l'aide d'outils en pierre, semblent avoir servi de charpente à une structure. Cela suggère que les premiers humains l’ont peut-être utilisé comme passerelle surélevée ou plate-forme pour naviguer dans les environs humides. L'archéologue Larry Barham de l'Université de Liverpool, auteur principal de l'étude publiée dans la revue Nature, propose que la plate-forme aurait pu servir à plusieurs fins, telles que le stockage, la fondation d'une cabane, etc.

Cette découverte fournit des informations significatives sur les capacités technologiques et le comportement de nos premiers ancêtres humains. Jusqu’à présent, la préservation du bois sur les sites archéologiques de cette époque a été extrêmement rare, ce qui rend difficile la compréhension de la manière dont les premiers humains ont utilisé ce matériau. Le site des chutes de Kalambo offre une opportunité unique de mieux comprendre la vie de ces personnes.

Le géographe et co-auteur de l'étude, Geoff Duller de l'Université d'Aberystwyth au Pays de Galles, explique l'importance du bois comme matériau de construction. Il peut prendre diverses formes, ce qui le rend durable et solide. Cela suggère que les premiers humains possédaient des capacités cognitives au-delà de ce que l’on croyait auparavant, uniquement sur la base des preuves des outils en pierre.

Bien qu'aucun reste humain n'ait été trouvé sur le site, Barham suggère que les artefacts ont probablement été créés par Homo heidelbergensis, une espèce qui existait il y a entre 700,000 200,000 et XNUMX XNUMX ans. Homo heidelbergensis avait des caractéristiques physiques distinctes, notamment une arcade sourcilière proéminente et un crâne plus grand.

La découverte met en évidence l’ingéniosité et la capacité des premiers humains à s’adapter et à modifier leur environnement. La découverte des chutes de Kalambo démontre que ces anciens hominidés avaient la capacité de créer un environnement bâti, démontrant une capacité cognitive qui ne leur était pas attribuée auparavant, basée uniquement sur des outils en pierre.

Cette étude jette un nouvel éclairage sur les réalisations technologiques et la complexité culturelle de nos premiers ancêtres humains. La préservation et la découverte de ces anciennes structures en bois ajoutent un chapitre important à notre compréhension de l'histoire humaine.

Sources:

– Journal Nature

– Université de Liverpool

– Université d’Aberystwyth