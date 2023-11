De nouvelles informations sur la beauté de Jupiter révélées dans la dernière image de Hubble

By

Jupiter, la magnifique géante gazeuse connue pour ses couleurs vibrantes et ses caractéristiques intrigantes, a une fois de plus captivé notre attention avec une image époustouflante. Récemment, le télescope spatial Hubble a capturé une vue unique de Jupiter en lumière ultraviolette, révélant une facette complètement différente de la planète.

Dans cette image en fausses couleurs, les teintes orange et beige familières de Jupiter sont remplacées par des nuances saisissantes de rose, de bleu et de violet. La Grande Tache Rouge, le système de tempêtes emblématique de Jupiter, apparaît dans un ton azur profond, ce qui la distingue de sa couleur rouge foncé habituelle. Ce changement d'apparence est dû à l'absorption de la lumière aux longueurs d'onde ultraviolettes par la brume dans les régions supérieures de l'atmosphère de Jupiter. L'image fournie par Hubble nous permet d'apprécier la beauté de la planète d'une manière nouvelle et extraordinaire.

Le concept d’images en fausses couleurs peut être trompeur, car elles ne sont pas fabriquées mais plutôt des représentations améliorées de ce que l’œil humain ne peut pas voir directement. Les processeurs d'images utilisent les longueurs d'onde de la lumière visuelle pour attribuer des couleurs aux données ultraviolettes, nous permettant ainsi de percevoir la beauté cachée des objets célestes.

Ce n’est pas la première fois que Jupiter subit une transformation à travers le prisme d’un observatoire spatial. Le télescope spatial Webb, par exemple, a déjà dévoilé la planète dans des teintes orange vif à l'aide de sa caméra proche infrarouge. De plus, les régions aurorales lumineuses de Jupiter ont été représentées dans une lumière gris bleuâtre captivante dans les images Webb ultérieures.

La récente image de Hubble a été construite à partir de données collectées lors d'une étude des super tempêtes de Jupiter, qui sont des phénomènes très intenses sur une planète déjà tumultueuse. Les découvertes intrigantes comprenaient la détection d’un jet à grande vitesse dans la basse stratosphère de Jupiter.

L'observation de Jupiter dans la lumière ultraviolette présente la planète d'une manière sereine et tranquille, rappelant un coucher de soleil paisible sur des eaux calmes. Cette perspective différente nous permet d’apprécier la complexité et la nature en constante évolution des corps célestes.

La découverte de nouvelles informations sur des objets familiers de notre système solaire met en lumière les découvertes en cours réalisées par divers observatoires spatiaux. Ces images rappellent la beauté impressionnante qui se trouve au-delà de notre planète natale, alimentant notre curiosité pour les mystères de l’univers.

FAQ:

Q : Comment l’image récente de Jupiter a-t-elle été créée ?

R : L'image récente de Jupiter en lumière ultraviolette a été créée à l'aide des données collectées par le télescope spatial Hubble. Les processeurs d'images ont attribué des longueurs d'onde ultraviolettes aux longueurs d'onde de la lumière visuelle pour améliorer les couleurs de la géante gazeuse.

Q : Pourquoi la grande tache rouge apparaît-elle dans une couleur différente ?

R : La grande tache rouge apparaît dans une couleur azur profond sur l’image ultraviolette. Ce changement d'apparence est dû à l'absorption de la lumière ultraviolette par la brume dans les parties supérieures de l'atmosphère de Jupiter.

Q : Comment fonctionnent les images en fausses couleurs ?

R : Les images en fausses couleurs utilisent des longueurs d’onde de lumière visuelle pour représenter des données qui ne peuvent pas être vues par l’œil humain. Les processeurs d’images attribuent des couleurs à différentes longueurs d’onde, nous permettant ainsi de percevoir des caractéristiques et des détails qui autrement seraient invisibles.

Q : Que sont les super tempêtes sur Jupiter ?

R : Les super tempêtes sur Jupiter sont des phénomènes très intenses qui se produisent sur la géante gazeuse. Les chercheurs étudient ces tempêtes pour mieux comprendre l'atmosphère turbulente de Jupiter et les systèmes météorologiques complexes.