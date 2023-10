Un spectacle astronomique : une éclipse solaire annulaire pour éclairer les Amériques

Le 14 octobre 2023, un événement céleste rare connu sous le nom d’éclipse solaire annulaire, ou « anneau de feu », ornera le ciel des Amériques. Contrairement à une éclipse solaire totale où la Lune obscurcit complètement le Soleil, une éclipse annulaire se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil mais ne recouvre que partiellement le Soleil, ce qui donne lieu à un anneau brillant ou « anneau ». Ce phénomène est rendu possible par la forme elliptique de l'orbite de la Lune autour de la Terre. Lorsque la Lune est à son point le plus éloigné de la Terre (apogée) et s’aligne avec le Soleil, l’effet « anneau de feu » se produit. Cette éclipse annulaire à venir sera la dernière chance d'assister à un tel événement aux États-Unis jusqu'au 21 juin 2039.

Le chemin de l'annularité, où la Lune passera directement au centre du Soleil, s'étend sur certaines parties de l'Oregon, du Nevada, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et du Texas. Le calendrier et les cartes détaillées de l’événement peuvent être trouvés sur Great American Eclipse. Cependant, même en dehors de cette trajectoire, divers degrés d’éclipse seront visibles sur une grande partie de l’hémisphère occidental. Une vue dégagée du Soleil est idéale pour l'observation, mais même dans des conditions nuageuses, l'éclipse aura un effet notable, projetant une obscurité inhabituelle pendant la journée.

Il est essentiel de faire preuve de prudence lors de l'observation de l'éclipse, car les puissants rayons du Soleil peuvent provoquer de graves lésions oculaires. Des lunettes spéciales de visualisation solaire ou des méthodes de visualisation indirecte telles que des projecteurs à sténopé doivent être utilisées. La NASA a publié des directives de sécurité pour cet événement afin de garantir la jouissance du spectacle sans risque.

Pendant l'éclipse annulaire, les observateurs proches du champ de tir de missiles White Sands au Nouveau-Mexique pourraient observer des stries lumineuses dans le ciel, marquant les trajectoires de trois fusées scientifiques. Ces fusées font partie de la mission APEP de la NASA, qui vise à étudier l'impact de l'éclipse sur la haute atmosphère et à comprendre les changements dans l'ionosphère dus aux fluctuations rapides de la lumière solaire. En étudiant les effets sur la température et la densité de l’ionosphère, les scientifiques espèrent mieux comprendre ce phénomène naturel.

Que vous vous trouviez sur le chemin de l'annularité ou que vous fassiez l'expérience d'une éclipse partielle ailleurs, profitez de cette occasion pour apprécier les merveilles de l'univers en toute sécurité et espérer un ciel dégagé le 14 octobre.

