Prochaine éclipse solaire au Colorado : tout ce que vous devez savoir

À l'approche de la date de la prochaine éclipse solaire, les hôtels, dont celui de Herrera, connaissent une augmentation des réservations. Ce spectacle, qui aura lieu le 14 octobre, sera la première éclipse visible depuis les États-Unis depuis l'éclipse totale de 2017. Le sentier de l'annularité devrait traverser la région vers 10h30 ce samedi-là, attirant de grandes foules de spectateurs enthousiastes.

Alors, qu’est-ce qu’une éclipse solaire annulaire exactement ? Cela se produit lorsque la Lune passe entre la Terre et le Soleil alors qu'elle est à son point le plus éloigné de la Terre. La dernière fois que les États-Unis ont été témoins de ce phénomène, c'était en 2012. En raison de sa distance, la Lune apparaît comme un disque sombre plus petit que le soleil, créant un effet fascinant de « cercle de feu » dans le ciel, qui dure environ 4 minutes. .

Les communautés au sud-ouest de Durango, notamment Cortez, Dolores et Dove Creek, auront le privilège de vivre l'annularité dans toute sa splendeur. Ces emplacements bénéficieront d’une vue où la Lune semble être exactement au centre du soleil.

Pour améliorer l'expérience, divers événements d'observation sont organisés dans la région, notamment au parc national de Mesa Verde. Le National Park Service (NPS) et la NASA collaborent pour proposer des séminaires éducatifs et des aires de stationnement désignées pour les visiteurs. Le parc accueillera des événements de visualisation au musée Chapin Mesa, au parking Far View et à l'amphithéâtre du terrain de camping Morefield. Des emplacements de camping sont disponibles, mais les réservations sont conseillées car ils risquent d'être complets. Les visiteurs recevront des lunettes à éclipse jusqu'à épuisement des stocks, garantissant ainsi une observation en toute sécurité de cet événement céleste.

Notamment, le monument Four Corners, où se rencontrent les frontières du Colorado, de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et de l'Utah, restera fermé de 8h1 à XNUMXhXNUMX le jour de l'éclipse. Cette fermeture est une mesure respectueuse visant à honorer les croyances sacrées de la nation Navajo, qui gère le site. Le peuple Navajo considère les éclipses comme des événements sacrés et s'abstient de travailler ou de quitter son domicile lors de tels événements.

Pour ceux qui vivent dans d’autres régions du Colorado, même s’ils ne connaîtront pas l’éclipse totale, ils pourront toujours assister à une éclipse partielle le matin du 14 octobre.

Si vous manquez l'éclipse de cette année, ne vous inquiétez pas. La prochaine éclipse solaire totale au Colorado est prévue pour 2048. Cependant, si vous souhaitez assister à une éclipse totale plus tôt, vous pouvez voyager vers l'est pour en observer une le 8 avril 2024. Cette éclipse passera par le Mexique, le Texas et divers pays. villes du nord-est des États-Unis, dont Austin, Dallas et Indianapolis.

Alors marquez vos calendriers et préparez-vous à assister à la beauté impressionnante d’une éclipse solaire au Colorado. N'oubliez pas d'apporter vos lunettes d'éclipse pour garantir une visualisation en toute sécurité et soyez prêt à affronter le trafic potentiel, car cet événement rare devrait attirer de grandes foules.

