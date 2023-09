Mission Psyché de la NASA : explorer un astéroïde riche en métaux

By

La NASA se prépare pour une nouvelle mission passionnante avec son vaisseau spatial Psyché, qui sera lancé au sommet d'une fusée SpaceX Falcon Heavy. La mission vise à explorer un astéroïde unique appelé Psyché, qui serait principalement constitué de métal. Ce sera la première fois que les planétologues auront l’occasion d’étudier de près un astéroïde aussi riche en métaux.

Le vaisseau spatial Psyché se rendra vers l’astéroïde au cours d’un voyage de six ans couvrant plus de 2.2 milliards de kilomètres. Il empruntera un chemin en spirale, avec notamment un survol de Mars en 2026 pour gagner en vitesse. En atteignant Psyché en 2029, le vaisseau spatial capturera des images, mesurera son champ magnétique, examinera sa structure interne et analysera la composition de sa surface.

Psyché, également connu sous le nom d'astéroïde 16 Psyché, est situé dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Il mesure environ 173 milles de large et possède une surface exceptionnellement réfléchissante. Les scientifiques pensent qu’il pourrait s’agir du noyau d’une planète en faillite, fournissant ainsi des informations précieuses sur la formation de planètes comme la Terre.

La mission est très excitante car elle offre l’occasion d’en apprendre davantage sur la formation des planètes. Lindy Elkins-Tanton, la chercheuse principale de Psyché, a expliqué que même si les scientifiques ont exploré des objets rocheux comme Mercure, Vénus, Mars et la Lune, ainsi que des géantes gazeuses comme Jupiter, la découverte d'un objet en grande partie métallique comme Psyché est sans précédent.

Bien que l’apparence exacte de Psyché reste à voir, les scientifiques s’attendent à ce qu’elle ait une surface principalement métallique. Cependant, tous les métaux autres que le fer et le nickel sont susceptibles de s'être dissous dans ces métaux au fil du temps. Malgré le manque d'apparence brillante, le vaisseau spatial utilisera un imageur multispectral pour capturer des informations sur les couleurs de la surface de l'astéroïde.

Le vaisseau spatial Psyché lui-même est équipé de panneaux solaires qui produiront de l'énergie pour son système de propulsion électrique solaire. Il mesure environ 10 pieds de haut et huit pieds carrés en bas, avec divers instruments et caméras fixés à l'extérieur.

Dans l’ensemble, la mission Psyché promet d’être une aventure passionnante et révolutionnaire pour la NASA. Il s’agit d’une opportunité unique d’étudier un astéroïde riche en métaux et de mieux comprendre la formation de notre propre planète et d’autres planètes du système solaire primitif.

