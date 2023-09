Plantes d'intérieur qui brillent dans le noir : le côté fantaisiste de la biotechnologie

By

La biotechnologie est souvent associée à des applications pratiques telles que la lutte contre la faim dans le monde et la guérison des maladies. Cependant, les évolutions récentes ont montré que ce domaine avait aussi un côté fantaisiste. La startup Light Bio, basée dans l'Idaho, a réussi à créer des plantes d'intérieur qui brillent dans le noir en fusionnant les gènes d'un champignon bioluminescent dans des pétunias.

Créer des plantes qui émettent de la lumière n’est pas un concept nouveau. Dans le passé, des chercheurs ont inséré des gènes de lucioles ou de bactéries dans des plantes, mais les résultats étaient soit faibles, soit nécessitaient des traitements chimiques pour briller. Light Bio a relevé ce défi en empruntant une voie métabolique aux champignons qui produit naturellement de la luciférine, la molécule responsable de la bioluminescence. En intégrant cette voie au code génétique de la plante hôte, ils ont pu créer des pétunias d’un vert éclatant.

Ce produit biotechnologique innovant est basé sur les recherches de la cofondatrice de Light Bio, Karen Sarkisyan, professeur à l'Imperial College de Londres. Son équipe a réussi à insérer l’ADN du champignon tropical Neonothopanus nambi dans des plants de tabac, ce qui a donné un feuillage lumineux. Forts de ce succès, ils ont appliqué le même concept aux pétunias et l’entreprise prévoit de commencer à les vendre l’année prochaine.

Le ministère américain de l'Agriculture a récemment accordé à Light Bio la permission de vendre ses pétunias qui brillent dans le noir aux États-Unis. L'évaluation de l'USDA s'est concentrée uniquement sur les risques potentiels liés aux phytoravageurs, plutôt que sur les implications écologiques. Des experts comme Jennifer Kuzma de l'Université d'État de Caroline du Nord ont souligné la possibilité que ces plantes affectent les insectes et les animaux peu habitués aux plantes lumineuses, soulevant des inquiétudes quant à l'équilibre écologique.

Bien que l’objectif principal de ces plantes qui brillent dans le noir soit décoratif, des applications pratiques sont également à l’étude. Des chercheurs du MIT ont combiné des plantes bioluminescentes génétiquement modifiées avec des nanoparticules stockant de l'énergie, suggérant la possibilité d'utiliser ces plantes pour éclairer l'intérieur des bâtiments sans électricité.

En plus de la bioluminescence, les ingénieurs génétiques améliorent également les capacités d’autres plantes d’intérieur. La startup française Neoplants, par exemple, a modifié les pothos dorés pour améliorer ses capacités de purification de l'air comme alternative aux purificateurs d'air électriques.

L’émergence de plantes qui brillent dans le noir et de plantes génétiquement améliorées démontre la polyvalence et le potentiel de la biotechnologie. À mesure que l’industrie continue de mûrir, l’épissage génétique pourrait se retrouver dans une large gamme de produits fonctionnels et amusants.

