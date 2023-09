Un homme de Wexford capture de superbes photos d'aurores boréales dans son jardin

By

Gary O'Flynn, un résident d'Enniscorthy, Co Wexford, a eu la chance d'être témoin du aurore boréale dans son propre jardin. O'Flynn, qui travaille de longues journées, est rentré chez lui et a découvert les aurores boréales illuminant le ciel. Il a rapidement saisi son appareil photo et a capturé de superbes images du phénomène naturel.

Le aurore boréale est un spectacle éblouissant de lumières que l’on peut voir dans l’hémisphère nord. Elle est causée par l’interaction entre les particules chargées du soleil et le champ magnétique terrestre. Les lumières peuvent apparaître de différentes couleurs, notamment le vert, le rose, le bleu et le violet.

O'Flynn a révélé qu'il utilise une application appelée Glendale pour suivre ses chances de voir les aurores. Cette application l'aide à déterminer la probabilité d'une nuit claire et les conditions favorables pour observer les lumières.

Selon David Moore, rédacteur en chef du magazine Astronomy Ireland, l'équinoxe, qui se produit lorsque le soleil traverse l'équateur terrestre, peut augmenter les chances de voir les aurores boréales. Cependant, Moore a souligné que l'observation des lumières n'est pas garantie et qu'il est rare de les voir à l'œil nu.

Astronomy Ireland, un groupe à but non lucratif dédié aux passionnés de l'espace, organise divers événements pour le public. Ils fournissent également un service d'alerte aux aurores, qui informe les individus de la possibilité de voir les lumières. Moore, qui a été témoin d'aurores à plusieurs reprises en Irlande et lors de visites guidées du cercle polaire arctique, recommande d'utiliser un bon appareil photo pour capturer des images claires des lumières.

Alors que la meilleure période pour observer les aurores boréales en Irlande se situe entre septembre et mars, BBC News a récemment rapporté que les résidents d'Irlande du Nord pourraient avoir l'occasion de voir les lumières dans les nuits à venir. O'Flynn, qui comprend la rareté de capturer les lumières, prévoit toujours de surveiller le ciel pour avoir une autre chance de photographier les aurores boréales.

