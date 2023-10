Comment l'éclipse solaire de samedi affectera les conditions météorologiques

L'éclipse solaire annulaire de samedi, également connue sous le nom d'éclipse de « l'anneau de feu », est non seulement un événement céleste à couper le souffle, mais elle a également un impact sur les conditions météorologiques à la surface de la Terre. Lors d'une éclipse solaire, lorsque la lune se déplace entre la Terre et le soleil, elle projette une ombre sur la planète, entraînant des changements de température, de vitesse du vent et d'humidité.

L'ampleur des changements météorologiques dépend de la quantité de lumière solaire bloquée pendant l'éclipse. Tout comme les zones ombragées sont plus fraîches que celles exposées à la lumière directe du soleil lors d’une journée chaude, plus la lumière du soleil est bloquée, plus les changements météorologiques sont spectaculaires. Alors qu'une éclipse totale bloque complètement le soleil, une éclipse annulaire, comme celle de samedi, permet à un peu plus de rayonnement solaire d'atteindre la surface de la Terre.

Cependant, même une réduction temporaire du rayonnement solaire peut affecter les températures et d’autres conditions météorologiques. La baisse spécifique de température lors d'une éclipse peut varier considérablement, en fonction de facteurs tels que la période de l'année et la couverture nuageuse. Par exemple, une éclipse annulaire d’octobre aura un effet moins dramatique sur les températures qu’une éclipse totale d’août en raison des différences d’angle et d’intensité du soleil.

Lors de l'éclipse solaire totale de 2017, les températures ont chuté de manière significative sur une courte période, Douglas, dans le Wyoming, ayant connu une baisse de 11 degrés Fahrenheit en seulement une heure. Des baisses de température similaires de 4 à 8 degrés ont été observées dans tout le Sud. Même si les baisses de température pendant l'éclipse de samedi ne devraient pas être aussi drastiques, il pourrait encore y avoir une baisse de quelques degrés dans les zones situées sur la trajectoire de l'annularité.

L'éclipse n'affecte pas seulement la température, mais également le vent, l'humidité et la couverture nuageuse. À mesure que l’éclipse refroidit l’air, l’atmosphère devient plus calme, ce qui entraîne une réduction de la vitesse du vent. Les scientifiques étudiant l’éclipse de 2017 ont découvert que la vitesse du vent avait chuté en moyenne de 6 mph pendant l’événement.

Les niveaux d’humidité peuvent également être affectés par les changements de température. Lorsque la température de l'air pendant une éclipse baisse brièvement, elle se rapproche du point de rosée (la température à laquelle l'air devient saturé d'humidité), ce qui entraîne une sensation d'humidité accrue.

De plus, des baisses de température importantes lors d’une éclipse peuvent affecter la couverture nuageuse. Lors de l’éclipse solaire totale de 2017, les nuages ​​​​sur certaines parties de la Caroline du Sud se sont dissipés en raison de la perte de chaleur nécessaire à la formation des nuages. Il est possible que quelques nuages ​​se dissipent également lors de l'éclipse de samedi, quoique dans une moindre mesure.

Ainsi, même si l'éclipse solaire annulaire de samedi peut offrir un spectacle céleste unique, elle aura également des effets subtils mais perceptibles sur les conditions météorologiques, notamment la température, la vitesse du vent, l'humidité et la couverture nuageuse.

Sources:

– CNN.com