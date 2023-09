Explorer l'évolution des tomates : du sauvage au merveilleux

Des biologistes de l'Université du Massachusetts à Amherst ont mené des recherches sur l'histoire évolutive des tomates, découvrant les ensembles de traits qui ont conduit au développement de leurs caractéristiques distinctes. Les résultats, publiés dans Plants, People, Planet et The American Journal of Botany, mettent en lumière la façon dont les fruits évoluent dans la nature et offrent des informations qui peuvent aider aux futurs efforts d'amélioration des cultures.

L'étude s'est concentrée sur les parents des tomates modernes, plusieurs espèces sauvages trouvées le long de la côte ouest de l'Amérique du Sud. Ces espèces sauvages diffèrent grandement des tomates que nous connaissons aujourd’hui. Ils sont petits, verts à maturité et beaucoup ont un goût et une odeur désagréables.

Pour comprendre la transformation de ces tomates sauvages en fruits délicieux et visuellement attrayants que nous apprécions, les chercheurs ont étudié les syndromes évolutifs, qui sont des ensembles de traits qui se produisent ensemble dans les fruits. Les chercheurs précédents n’avaient pas cultivé ensemble toutes les espèces de tomates sauvages afin de recueillir des preuves de ces syndromes.

L’équipe a collecté des graines de 13 espèces de tomates sauvages et de multiples variantes au sein de chaque espèce. Ils ont cultivé ces plantes et examiné leurs fruits pour déterminer des caractéristiques telles que la couleur, la forme, la teneur en sucre et en acide et l'analyse de l'ADN. Les composés organiques volatils responsables de l'arôme des tomates ont également été mesurés et classés.

Les résultats ont révélé que des caractéristiques telles que l’odeur, la saveur et la couleur sont syndromatiques et qu’il existe une correspondance entre l’apparence extérieure de la tomate et son goût. Cette recherche permet de mieux comprendre en quoi les tomates sauvages diffèrent les unes des autres et des variétés cultivées.

L'étude a également bénéficié des efforts de collecte de Charles Rick, qui a collecté des graines d'espèces de tomates sauvages lors de ses voyages en Amérique du Sud. Les chercheurs ont cultivé ces graines collectées aux côtés des leurs et ont comparé les caractéristiques des différentes espèces.

Cette recherche éclaire non seulement l’histoire évolutive des tomates, mais a également des implications pour la sélection de variétés de fruits plus nutritives et plus attrayantes. En comprenant les caractéristiques qui contribuent aux qualités souhaitables des tomates, les scientifiques peuvent travailler au développement de variétés améliorées destinées à la consommation.