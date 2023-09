Des chercheurs découvrent un modèle potentiel pour les neurones chez les animaux les plus simples

Les chercheurs ont découvert des preuves de la présence de cellules ressemblant à des neurones chez les placozoaires, l'un des types d'animaux les plus simples. Les placozoaires existent dans les mers depuis des centaines de millions d’années et il est possible qu’ils aient servi de modèle au système nerveux d’animaux plus complexes, y compris les humains. Ces résultats ont été publiés dans la revue Cell.

Les placozoaires ressemblent à des amibes au microscope, mais sont en réalité des animaux. Ils sont plus étroitement liés aux cnidaires (qui comprennent les anémones de mer et les coraux) et aux bilatériens (vertébrés) dans l'arbre de vie. Alors que d’autres lignées animales ont un système nerveux régi par des neurones, on pensait que les placozoaires étaient différents et ne possédaient pas de neurones.

Au lieu de neurones, les placozoaires utilisent des cellules peptidergiques pour réguler certains comportements. Ces cellules libèrent de courtes chaînes d’acides aminés qui activent les cellules environnantes, de manière similaire à la fonction des neurones dans des organismes plus complexes. Cette ressemblance a amené les chercheurs à approfondir leurs recherches, en émettant l’hypothèse que ces cellules pourraient représenter le système nerveux d’un ancien ancêtre animal.

L'équipe de recherche a étudié l'expression des gènes chez les placozoaires et a découvert 14 types de cellules peptidergiques importantes pour la construction de neurones chez d'autres animaux. Cependant, ils ont découvert que les cellules peptidergiques des placozoaires manquent d’activité électrique et de capacité à recevoir des messages, ce qui indique qu’elles ne sont pas de véritables neurones.

En cartographiant les interactions potentielles entre les cellules peptidergiques et d’autres cellules des placozoaires, les chercheurs ont identifié un réseau de signalisation complexe et des paires spécifiques de neuropeptides et de récepteurs. Cela conforte l’hypothèse chimique du cerveau, qui suggère que les premiers systèmes nerveux ont évolué sous forme de réseaux de cellules connectées par des signaux chimiques plutôt que par des signaux électriques.

En comparant les cellules peptidergiques aux neurones d'autres animaux, les chercheurs ont découvert des similitudes majeures dans la manière dont les gènes sont utilisés, indiquant que les premiers systèmes nerveux étaient autrefois similaires à ceux observés chez les placozoaires avant d'évoluer vers des cellules complexes qui envoient des signaux électriques.

Bien que les placozoaires puissent être simples comparés aux humains, leur complexité est plus élevée que prévu. Des recherches plus approfondies sur les placozoaires et d’autres lignées animales permettront de mieux comprendre l’évolution du système nerveux et de faire la lumière sur les fonctions des neurones de notre cerveau.

Sources:

– Article original : https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(21)00143-1

– Source de l'image : Sebastián R. Najle/Centre de régulation génomique