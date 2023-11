Anciens nageurs : dévoilement de la créature mythique des eaux préhistoriques

By

Une espèce d'ancienne créature marine récemment découverte a mis en lumière un lien fascinant entre le royaume fantastique des bêtes mythiques et la réalité du passé de la Terre. Appelé Jormungandr walhallaensis, ce mosasaure, ressemblant à un dragon de Komodo nageant, donne un aperçu des écosystèmes divers et impressionnants qui prospéraient dans les océans préhistoriques.

Trouvée dans le Dakota du Nord et récemment analysée par des chercheurs, la créature de 24 pieds de long présente des caractéristiques distinctives, telles que des nageoires et une queue semblable à celle d'un requin. Son crâne porte une crête osseuse, ce qui lui donne une apparence menaçante, ce qui lui vaut à juste titre le surnom de « sourcils en colère ». La découverte a offert des informations précieuses sur une ère géologique qui reste entourée de mystère, comme l'explique Clint Boyd du North Dakota Geological Survey.

Ce mosasaure, dont on estime qu'il parcourait les océans il y a environ 80 millions d'années à la fin du Crétacé, a captivé les scientifiques par sa ressemblance avec le mythique serpent de mer, Jormungandr, de la mythologie nordique. Selon les légendes, Jormungandr s'est engagé dans une bataille décisive avec le dieu du tonnerre Thor pendant « la fin du monde » connue sous le nom de Ragnarok.

Bien que nos connaissances modernes n'incluent peut-être pas les dragons cracheurs de feu ou les serpents de mer géants, l'existence de créatures comme Jormungandr walhallaensis dévoile les possibilités fascinantes qui parcouraient autrefois notre planète. Il témoigne des créatures diverses et remarquables qui ont honoré la Terre tout au long de son histoire, offrant une compréhension plus approfondie des mystères de l'évolution et des écosystèmes anciens.

Alors que nous continuons à découvrir des vestiges du passé, chaque découverte nous rapproche de la tapisserie énigmatique de l’histoire de notre planète. L'étude de ce mosasaure, publiée au Musée américain d'histoire naturelle, rappelle les merveilles qui nous attendent sous la surface de la Terre et qui attendent de révéler leurs secrets.

QFP

Q : En quoi Jormungandr walhallaensis ressemble-t-il à un dragon de Komodo nageant ?

R : Jormungandr walhallaensis, l'espèce de mosasaure récemment découverte, partage des similitudes physiques avec les dragons de Komodo, telles que des nageoires, une queue en forme de requin et une crête osseuse sur le crâne qui ressemble à des sourcils en colère.

Q : Quelle est la signification du nom Jormungandr walhallaensis ?

R : Le nom Jormungandr est tiré de la mythologie nordique, où il fait référence à un serpent de mer géant qui s'est engagé dans une bataille légendaire avec le dieu nordique Thor pendant le Ragnarok. « Walhallaensis » signifie son origine, telle qu'elle a été découverte dans le Dakota du Nord.

Q : Quand Jormungandr walhallaensis a-t-il existé ?

R : Cette espèce de mosasaure a prospéré dans les océans préhistoriques il y a environ 80 millions d’années, à la fin du Crétacé.

Q : Que révèle la découverte de Jormungandr walhallaensis sur l'histoire de la Terre ?

R : Cette découverte met en lumière la riche diversité des écosystèmes passés de la Terre et fournit des informations précieuses sur une ère géologique qui n'est pas encore entièrement comprise. Il met en valeur les créatures remarquables qui parcouraient autrefois notre planète et contribue à notre connaissance de l'évolution et des environnements anciens.