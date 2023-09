Lancement du satellite XRISM pour étudier l'univers avec différentes couleurs de rayons X

Résumé : Le satellite X-Ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), un effort de collaboration entre l'Agence japonaise d'exploration aérospatiale (JAXA) et la NASA avec la participation de l'Agence spatiale européenne, a été lancé le 6 septembre. La mission de XRISM est de détecter les longueurs d'onde des rayons X avec une précision sans précédent et de fournir aux scientifiques de nouvelles lectures révolutionnaires des endroits chauds et énergétiques de l'univers. Contrairement aux télescopes à rayons X existants, XRISM peut distinguer différentes couleurs de lumière à rayons X, ouvrant ainsi une multitude d'informations. Son instrument détecte les rayons X grâce à de minuscules changements de température, ce qui lui permet d'identifier les éléments chimiques présents dans les objets et de lire la vitesse des mouvements des gaz. Le satellite vise à fournir une nouvelle vision de l’univers chaud et énergétique, en observant les explosions stellaires, les interactions des trous noirs et les fusions d’amas de galaxies avec des détails sans précédent. Des scientifiques de l'Université de Chicago analyseront les premières observations d'amas et de groupes de galaxies massives réalisées par XRISM, dans l'espoir de comprendre les interactions entre les trous noirs supermassifs et leurs galaxies hôtes. XRISM mesurera également l’abondance d’éléments chimiques et révélera la composition chimique actuelle de l’univers. Le lancement d'un satellite pour l'observation des rayons X depuis l'espace présente un défi de taille en raison du blocage des rayons X par l'atmosphère terrestre. Il s'agit de la quatrième tentative de lancement et d'exploitation réussie d'un satellite similaire, et les scientifiques sont optimistes quant au potentiel de XRISM.

Sources:

– Université de Chicago. "Le satellite XRISM est lancé pour étudier l'univers dans différentes couleurs de rayons X." Phys.org. Récupéré le 11 septembre 2023