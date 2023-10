Mission XPoSat de l'Inde : percer les mystères de l'univers

Le voyage d’exploration spatiale de l’Inde continue d’atteindre des étapes révolutionnaires. Après le lancement réussi des missions Chandrayaan-3 et Aditya L-1, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) prépare actuellement sa prochaine mission, le satellite polarimétrique à rayons X (XPoSat). Cette mission promet de percer les mystères de l'univers.

XPoSat est la première mission de polarimétrie de l'Inde et la deuxième au monde du genre, l'Explorateur de polarimétrie à rayons X (IXPE) de la NASA étant le prédécesseur lancé en 2021. À la base, la polarimétrie est une technique scientifique utilisée pour étudier le mouvement des ondes lumineuses. , fournissant un aperçu de leur direction et de leurs modèles de vibrations au cours de leur voyage dans l'espace.

Le lancement de XPoSat devrait avoir lieu dans les mois à venir, au sommet d'un lanceur de satellite polaire (PSLV). Une fois en orbite, il devrait servir pendant au moins cinq ans. La mission vise à relever les défis liés à la compréhension du mécanisme d’émission de diverses sources astronomiques telles que les trous noirs, les étoiles à neutrons, les noyaux galactiques actifs et les nébuleuses à vent de pulsar.

Les chercheurs ont trouvé ces processus complexes et insaisissables, les observatoires spatiaux existants ayant du mal à fournir des données précises sur ces émissions. Pour relever ces défis, l'ISRO a développé des dispositifs et des technologies avancés, tels que XPoSat, pour faire la lumière sur ces énigmes cosmiques.

XPoSat transporte deux charges utiles scientifiques cruciales : POLIX (Polarimeter Instrument in X-rays) et XSPECT (X-ray Spectroscopy and Timing). POLIX est conçu pour mesurer les paramètres de polarisation des rayons X émanant d'environ 40 sources astronomiques lumineuses, tandis que XSPECT complète la mission en fournissant des informations essentielles sur la manière dont les objets célestes absorbent et émettent de la lumière.

La mission XPoSat, avec sa technologie de pointe et ses charges utiles avancées, devrait contribuer de manière significative à notre compréhension du cosmos. Il marque une nouvelle étape dans le parcours d'exploration spatiale de l'Inde et souligne la confiance croissante du pays dans les missions spatiales.

Sources:

– ISRO (Organisation indienne de recherche spatiale)

– NASA (Administration Nationale de l'Aéronautique et de l'Espace)