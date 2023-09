Exploiter la vision par ordinateur pour mieux comprendre les batteries lithium-ion

Les chercheurs ont utilisé la vision par ordinateur, une forme d’apprentissage automatique, pour mieux comprendre le fonctionnement des batteries lithium-ion rechargeables. En examinant méticuleusement les films radiographiques des électrodes de batterie à l’échelle nanométrique, les scientifiques ont découvert des détails physiques et chimiques auparavant cachés. Cette avancée pourrait potentiellement améliorer l’efficacité des batteries lithium-ion, avec des applications plus larges dans la compréhension de systèmes complexes tels que la division cellulaire chez les embryons.

L'étude, dirigée par des chercheurs du laboratoire national des accélérateurs SLAC du ministère de l'Énergie, de l'université de Stanford, du MIT et du Toyota Research Institute, s'est concentrée sur les particules de phosphate de fer et de lithium (LFP). Les particules LFP, recouvertes d'une fine couche de carbone pour une conductivité électrique améliorée, se trouvent couramment dans les électrodes positives des batteries lithium-ion.

Pour observer les processus internes des batteries, l’équipe de recherche a créé des cellules de batterie transparentes avec deux électrodes entourées d’une solution électrolytique contenant des ions lithium libres. Grâce à cette configuration, ils pourraient suivre le mouvement des ions lithium pendant les cycles de charge et de décharge. Ce processus, appelé intercalation, implique que les ions entrent et sortent des particules LFP.

Le LFP est très important dans l'industrie des batteries en raison de son faible coût, de son bilan de sécurité et de l'utilisation d'éléments abondants, ce qui le rend particulièrement pertinent sur le marché des véhicules électriques.

La collaboration entre les chercheurs a débuté il y a huit ans lorsque le professeur Martin Bazant du MIT et William Chueh de Stanford ont combiné leur expertise en modélisation mathématique et en microscopie à rayons X avancée pour étudier les particules des batteries. Ils ont ensuite intégré des outils d’apprentissage automatique pour accélérer les tests de batterie et identifier les méthodes de charge optimales. L'étude actuelle va encore plus loin en tirant parti de la vision par ordinateur pour analyser des films radiographiques à l'échelle nanométrique de 2016. Cette technique permet une compréhension plus complète des réactions d'insertion du lithium dans les particules LFP.

En pixellisant les images radiographiques, les chercheurs peuvent capturer la concentration d’ions lithium en chaque point de la particule. Cela leur permet de créer des films illustrant le flux d’ions lithium entrant et sortant des particules pendant la charge et la décharge.

En analysant les images radiographiques, les chercheurs ont découvert que le mouvement des ions lithium dans le matériau correspondait étroitement aux simulations informatiques précédemment développées par Bazant. Ils ont utilisé 180,000 XNUMX pixels comme mesures pour former un modèle informatique décrivant avec précision la thermodynamique hors équilibre et la cinétique de réaction du matériau de la batterie.

De plus, l'étude a révélé que les variations du taux d'absorption des ions lithium à la surface de la particule sont corrélées à l'épaisseur du revêtement de carbone. Cette découverte suggère que l'optimisation de l'épaisseur de la couche de carbone pourrait potentiellement améliorer l'efficacité de la batterie, ce qui constituerait une avancée importante dans la conception des batteries.

Les résultats de cette étude offrent un aperçu de l’optimisation des électrodes de lithium fer phosphate et démontrent le potentiel de l’apprentissage automatique et des techniques d’imagerie avancées pour percer les mystères des matériaux et des systèmes. Cette percée ouvre non seulement la voie aux progrès de la technologie des batteries, mais est également prometteuse pour l’étude de la formation de modèles dans d’autres systèmes chimiques et biologiques.

La source:

– Communiqué de presse du MIT

– Communiqué de presse de l’Université de Stanford

– Journal Nature