Rétrécissement de Mercure et mouvement récent des escarpements

Les planétologues savent depuis longtemps que Mercure a rétréci au fil des milliards d'années en raison du refroidissement de son intérieur. À mesure que l'intérieur de la planète se refroidit, ses composants rocheux et métalliques se contractent légèrement en volume. Cependant, l’ampleur du rétrécissement actuel de Mercure et la durée pendant laquelle ce processus se poursuivra restent inconnues. Une étude récente publiée dans Nature Geoscience offre un nouvel aperçu de ce phénomène.

À mesure que l'intérieur de Mercure rétrécit, sa surface développe des « failles de poussée » en réponse à la zone progressivement réduite qu'elle doit couvrir. Semblable aux rides qui se forment sur une pomme vieillissante, la surface de Mercure se plisse en raison de la contraction thermique de son intérieur. La première preuve du rétrécissement de Mercure est apparue en 1974, lorsque la mission Mariner 10 a capturé des images d'escarpements de plusieurs kilomètres de haut serpentant sur son terrain. La mission Messenger, qui a orbité autour de Mercure de 2011 à 2015, a révélé encore plus de « escarpements lobés » autour de la planète.

En étudiant ces escarpements, les scientifiques ont déduit que le rayon de Mercure avait diminué d'environ 7 kilomètres au fil du temps. Déterminer l'âge de la surface de Mercure est difficile, mais se fait généralement en comptant la densité des cratères d'impact. Plus il y a de cratères à la surface, plus elle est ancienne. Cependant, le taux de formation de cratères d'impact était beaucoup plus élevé dans le passé de la planète. Malgré ce défi, il était évident que les escarpements eux-mêmes étaient assez anciens.

L'opinion consensuelle était que les escarpements de Mercure étaient vieux d'environ 3 milliards d'années. Cependant, une étude récente suggère que bon nombre de ces escarpements ont récemment subi des mouvements. De petites fractures appelées « grabens » ont été observées sur les faces supérieures étirées de certains escarpements. Ces grabens indiquent que des tranches de croûte de poussée se sont pliées lorsqu'elles ont été poussées sur le terrain adjacent, créant des fissures. En se basant sur le taux de flou provoqué par les impacts sur ces grabens, il a été calculé que la majorité d'entre eux ont moins de 300 millions d'années.

Les résultats de cette étude ont des implications importantes pour comprendre l’ampleur et la durée des mouvements de failles sur Mercure. Les scientifiques ne s'attendent pas à ce que la contraction thermique de Mercure soit entièrement terminée, ce qui suggère qu'il pourrait encore y avoir un mouvement continu des escarpements. La mission conjointe européenne/japonaise BepiColombo, prévue pour orbiter autour de Mercure en 2026, sera l'occasion de confirmer ces découvertes et de mieux comprendre les caractéristiques de la surface de Mercure.

De plus, la Lune a également connu un refroidissement et une contraction. Bien que ses escarpements soient plus petits et moins spectaculaires que ceux de Mercure, des analyses récentes ont révélé que certains escarpements de la Lune sont actuellement actifs. Il a été constaté que les tremblements de lune se regroupent à proximité des escarpements lobés, et les images prises en orbite montrent les traces laissées par les rochers rebondissant sur les faces des escarpements.

Sources:

– Géosciences naturelles