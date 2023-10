Pourquoi votre corps ne gèle pas instantanément dans l'espace

Résumé : La température moyenne de l’espace est de -270 degrés Celsius, ce qui est extrêmement froid. Cependant, contrairement à la croyance populaire, votre corps ne gèlera pas instantanément s’il est exposé à l’espace. La raison en est le manque de particules dans l’espace capables de transférer de l’énergie thermique. Contrairement à la Terre, où les atomes interagissent et transfèrent constamment de l’énergie, il y a très peu de particules dans l’espace, ce qui entraîne un transfert d’énergie minimal. Bien que le rayonnement puisse se produire dans l’espace, il s’agit d’un processus lent comparé au transfert d’énergie entre objets en collision. En conséquence, il faudrait entre 18 et 36 heures à votre corps pour geler dans l’espace en raison du refroidissement radiatif. Cependant, être bloqué dans l’espace présente d’autres défis, tels que la basse pression et le manque d’oxygène, qui peuvent constituer des préoccupations plus immédiates.

La température est une mesure de l'énergie de vibration de la matière, une énergie plus élevée entraînant une température plus élevée. Le zéro absolu fait référence au point où la matière n’a aucune vibration et donc aucune température. La chaleur est transférée lorsque des atomes ayant des quantités d'énergie différentes entrent en contact, les atomes transférant de l'énergie jusqu'à ce qu'ils atteignent la même température. Dans l’espace, le manque de particules signifie qu’il existe peu de possibilités de transfert d’énergie, ce qui entraîne un transfert de chaleur minimal vers votre corps. Au lieu de cela, votre corps se refroidirait principalement grâce au processus de radiation, qui est beaucoup plus lent que la conduction.

Être bloqué dans l’espace pose divers défis au-delà du gel. La disponibilité de l’oxygène et la pression extrêmement basse sont des préoccupations qui nécessitent une exploration plus approfondie. Même si le gel ne constitue pas une menace immédiate, le manque de transfert de chaleur et les conditions très différentes qui règnent dans l’espace en font un environnement inhospitalier pour les humains.

