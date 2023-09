Une nouvelle étude révèle des pesticides nocifs dans le pollen d’abeille en Irlande

By

Une étude récente menée par le Trinity College de Dublin et la Dublin City University a mis en lumière l'impact néfaste des pesticides sur diverses espèces d'abeilles en Irlande. Les chercheurs ont examiné le pollen des cultures provenant de 12 sites différents du pays et analysé les niveaux de pesticides résiduels. Ils ont également collecté du pollen d’abeilles domestiques et de bourdons sur ces sites.

L’étude a révélé que le pollen de bourdon présentait le plus grand nombre de composés et de pesticides détectés par rapport aux autres types de pollen. La présence d’insecticides néonicotinoïdes dans le pollen de bourdon était particulièrement préoccupante. Les néonicotinoïdes sont connus pour être nocifs pour les abeilles et d’autres animaux.

Ce qui était encore plus troublant, c'est que bon nombre des pesticides détectés n'avaient pas été récemment appliqués sur les champs où le pollen avait été collecté. Cela suggère que ces produits chimiques persistent longtemps dans l’environnement ou que les résidus proviennent de plantes situées dans d’autres zones situées dans l’aire d’alimentation des abeilles.

Elena Zioga, première auteure de l'étude et doctorante à la Trinity's School of Natural Sciences, a exprimé son inquiétude face aux résultats. Elle a souligné que certains de ces pesticides toxiques n’avaient pas été utilisés dans les champs échantillonnés depuis au moins trois ans, ce qui implique que les produits chimiques persistent en bordure des champs ou que les abeilles collectent du pollen contaminé au-delà des champs échantillonnés.

Une autre découverte importante de l’étude était que différentes espèces d’abeilles étaient exposées à différents types de pesticides. Le pollen des abeilles domestiques s'est avéré principalement contaminé par des fongicides, tandis que le pollen des bourdons était principalement contaminé par des insecticides néonicotinoïdes.

Zioga a souligné l'importance de prendre en compte plusieurs espèces d'abeilles lors de l'évaluation de l'exposition aux pesticides. Elle a déclaré que l’utilisation des abeilles comme seule référence pour comprendre l’exposition aux pesticides ne fournit pas une image complète. Les abeilles et les bourdons jouent un rôle crucial dans les services de pollinisation et dans le maintien d’écosystèmes sains.

Cette étude met en lumière la présence inquiétante de pesticides nocifs dans le pollen d'abeille en Irlande. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre les implications à long terme de ces résidus de pesticides sur les populations d’abeilles et sur la biodiversité au sens large.

