Une étude sur les vers ronds met en lumière la génétique de l'émotion

By

Des chercheurs de l'Université de Nagoya et du Mills College ont découvert que l'ascaris Caenorhabditis elegans présente des formes primitives d'émotion lorsqu'il est soumis à des chocs électriques. L’étude, publiée dans Genetics, a révélé que les vers affichaient un comportement cohérent avec des réponses « émotionnelles » de base, donnant la priorité à la fuite plutôt qu’à la nourriture.

L'équipe a utilisé des vers ronds pour leurs recherches en raison de leur utilisation répandue dans l'étude des fonctions cellulaires et génétiques de base. Lorsque les vers ont été exposés à des chocs électriques, ils se sont déplacés de manière inattendue à une vitesse élevée et ont continué à courir pendant une à deux minutes après la fin de la stimulation. Ce comportement persistant est rare, car la plupart des animaux cessent de répondre à un stimulus lorsque celui-ci n'est plus présent.

Pendant et après la stimulation électrique, les vers ont ignoré leurs bactéries alimentaires, qui sont généralement cruciales pour leur survie. Cela suggère que les vers donnent la priorité à la fuite du danger plutôt qu’à l’obtention de nourriture. L'analyse génétique a révélé que les vers incapables de produire des neuropeptides, similaires aux hormones chez l'homme, présentaient une durée de fonctionnement continu encore plus longue en réponse à une stimulation électrique.

Ces résultats indiquent que l'état persistant en réponse au danger est régulé et contrôlé par un mécanisme génétique actif. L’étude suggère que les émotions, telles que l’excitation ou la peur, ne disparaissent pas naturellement avec le temps, mais qu’elles sont activement contrôlées par les gènes. Cette recherche donne un aperçu des mécanismes génétiques qui sous-tendent les émotions primitives.

La découverte de gènes liés aux émotions chez les vers pourrait potentiellement conduire à de nouveaux traitements pour les troubles émotionnels chez l'homme. Des pathologies telles que la dépression, caractérisées par des émotions négatives excessives et persistantes, pourraient potentiellement être traitées en ciblant ces gènes nouvellement découverts. On sait que les gènes des vers ont des homologues chez les humains, ce qui en fait des cibles précieuses pour des recherches plus approfondies sur les troubles émotionnels.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence l’importance de comprendre la base génétique des émotions et comment même les organismes les plus simples peuvent fournir des informations précieuses sur des mécanismes émotionnels complexes.

Sources:

– Ling Fei Tee et coll. "Le choc électrique provoque une réponse comportementale persistante semblable à une fuite chez le nématode Caenorhabditis elegans." La génétique.

– Université de la ville de Nagoya.