Le satellite HotSat-1 de SatVu capture les premières images des variations de chaleur sur Terre

SatVu, une entreprise britannique de technologie climatique, a dévoilé les premières images de son satellite HotSat-1, surnommé le « thermomètre du monde ». Lancé en juin à bord de la fusée Falcon 9 de SpaceX, ce satellite d'imagerie thermique révolutionnaire vise à fournir des informations précieuses sur l'activité économique et l'efficacité énergétique.

Contrairement aux satellites conventionnels qui dépendent de la lumière visible, HotSat-1 se concentre sur la surveillance du rayonnement infrarouge pour comprendre la chaleur émise par les objets et les paysages. En capturant les différences de température dans des régions comme Las Vegas et Chicago, avec une résolution remarquable de 10 mètres, le satellite fournit des données précieuses à diverses industries.

Un cas d’utilisation notable mis en avant par l’entreprise est la capacité à surveiller plus efficacement les incendies de forêt. Par exemple, le satellite a capturé une empreinte thermique détaillée des incendies de forêt qui ont ravagé les Territoires du Nord-Ouest du Canada en juin. Ces données à haute résolution peuvent être utilisées par les pompiers pour suivre l’avancée des fronts de feu, notamment dans les zones critiques proches des régions peuplées.

Comparé aux satellites existants comme Landsat de la NASA et European Sentinel, qui collectent des données thermiques à des résolutions grossières de 100 à 1,000 1 mètres, HotSat-XNUMX offre une précision sans précédent. Il permet aux urbanistes de mieux comprendre la propagation de la chaleur et les pertes d’énergie des bâtiments, des pipelines et des usines, facilitant ainsi le développement d’infrastructures plus économes en énergie pour répondre aux préoccupations liées au changement climatique.

La détection des signaux thermiques provenant de l'espace présente des défis uniques, car la lumière infrarouge est plus difficile à capturer que les signaux des radars à synthèse d'ouverture (SAR). SatVu utilise une technique d'obturation lente pour capturer les images, garantissant ainsi leur clarté malgré la vitesse du satellite de 7 kilomètres par seconde.

HotSat-1 est le premier des huit satellites dont le lancement est prévu par SatVu, qui a jusqu'à présent obtenu 37.1 millions de dollars de financement en capital-risque. La société vise à lancer son deuxième satellite dans environ un an.

Sources:

– Space.com : « Une société britannique lance le « thermomètre mondial » pour surveiller les variations de chaleur sur Terre »

– SatVu : « HotSat-1 »