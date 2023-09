Des archéologues découvrent la plus ancienne structure en bois du monde

Les archéologues ont fait une découverte extraordinaire près de la frontière entre la Zambie et la Tanzanie : ce qui est considéré comme la plus ancienne structure en bois connue au monde. La structure, trouvée le long d'une berge de rivière en Zambie, se compose de deux rondins imbriqués provenant d'un saule à gros fruits. Les bûches sont sculptées, hachées et façonnées avec des outils en pierre tranchants et sont maintenues ensemble par une encoche.

Cette découverte remarquable est antérieure à l'homme moderne et est estimée à au moins 476,000 700,000 ans, bien avant l'évolution de l'Homo sapiens. Il est possible que la structure ait été réalisée par Homo heidelbergensis, qui aurait vécu dans la région il y a entre 200,000 XNUMX et XNUMX XNUMX ans.

Le but de la structure n’est pas entièrement confirmé, mais les archéologues pensent qu’elle aurait pu servir de passerelle ou de fondation pour une plate-forme. Cette plate-forme aurait pu être utilisée pour diverses activités telles que stocker des objets, garder au sec du bois de chauffage ou de la nourriture, ou simplement comme endroit pour s'asseoir et créer des choses. Il convient également de noter qu'une collection d'outils en bois, dont une cale et un bâton à creuser, ont été découvertes sur le site.

Cette découverte remet en question les hypothèses antérieures sur les capacités des premiers humains. Le professeur Larry Barham, archéologue à l'Université de Liverpool, déclare : « Ils ont transformé leur environnement pour rendre la vie plus facile, ne serait-ce qu'en fabriquant une plate-forme sur laquelle s'asseoir au bord de la rivière pour accomplir leurs tâches quotidiennes. Ils ont utilisé leur intelligence, leur imagination et leurs compétences pour créer quelque chose qu’ils n’avaient jamais vu auparavant, quelque chose qui n’avait jamais existé auparavant. »

Cette découverte suggère un niveau de pensée abstrait et potentiellement le développement du langage chez les premiers ancêtres humains. C’est un témoignage de leur ingéniosité et de leurs prouesses technologiques, apportant un nouvel éclairage sur notre compréhension de notre passé ancien.

Sources:

- Le gardien

– Revue Nature