Nouvelles connaissances sur l'eau ancienne : une passerelle pour découvrir l'histoire de la Terre et la possibilité de vie sur d'autres planètes

Au plus profond de la mine canadienne Kidd Creek, une découverte révolutionnaire a été faite qui a réécrit les livres d'histoire. La géochimiste Barbara Sherwood Lollar est tombée sur une découverte étonnante : de l'eau vieille de plus de 1.6 milliard d'années, ce qui en fait l'eau la plus ancienne jamais découverte sur Terre. Cet incroyable liquide est resté emprisonné dans les roches de la mine de l'Ontario pendant une durée insondable, agissant comme une capsule temporelle détenant les secrets du passé ancien de notre planète.

Le voyage de Sherwood Lollar pour découvrir cette source d'eau extraordinaire a commencé en 1992, lorsqu'elle a visité pour la première fois la mine Kidd Creek. Située à plus de 3 kilomètres sous la surface, c'est la mine de métaux la plus profonde du monde, ce qui en fait un endroit idéal pour rechercher des eaux anciennes. Ce n'est qu'en 2013 que Sherwood Lollar et son équipe de l'Université de Toronto ont réussi à atteindre une section suffisamment profonde pour extraire la saumure record.

L’un des aspects les plus intrigants de cette découverte est la présence de microbes trouvés dans l’eau ancienne. Ces microbes font allusion à la possibilité d’une vie extraterrestre dans des cavernes souterraines similaires sur d’autres planètes. L’eau, incroyablement salée et dix fois plus salée que l’eau de mer, contient du sulfate, signe révélateur d’une activité microbienne. L'importance de cette découverte réside non seulement dans l'âge extrême de l'eau, mais également dans les implications potentielles pour l'existence de la vie au-delà de la Terre.

De plus, les résultats des tests en laboratoire effectués sur les échantillons d’eau fournissent des informations encore plus fascinantes. En analysant les gaz emprisonnés dans l’eau, tels que l’hélium, le néon, l’argon et le xénon, les scientifiques peuvent évaluer avec précision l’âge de l’eau. Les résultats ont révélé de manière étonnante que l’eau a 1.6 milliard d’années, soit 500 millions d’années de plus que le précédent détenteur du record.

Cette découverte révolutionnaire va au-delà de l’histoire de la Terre et a des implications pour la recherche de la vie sur d’autres corps planétaires. La présence de microbes chimiolithotrophes survivant dans les profondeurs de la Terre laisse espérer la possibilité d'une vie sur Mars. Même si Mars est aujourd’hui une planète aride et sèche, son environnement souterrain pourrait abriter une toute autre classe de vie.

À mesure que nous approfondissons les mystères de notre planète, il devient évident que la vie peut s’étendre bien au-delà de la surface. L’exploration des eaux anciennes de la mine Kidd Creek dévoile une nouvelle perspective sur la pénétration de la vie dans les profondeurs de notre planète. Cela nous rappelle qu'il reste encore beaucoup à découvrir sur l'histoire de la Terre et le potentiel de vie ailleurs dans l'univers.

QFP

1. Comment les scientifiques ont-ils déterminé l’âge de l’eau vieille d’un milliard d’années ?

Les scientifiques ont utilisé un processus appelé datation de l’eau, qui impliquait l’analyse des gaz anciens piégés dans l’eau, notamment l’hélium, le néon, l’argon et le xénon. Les isotopes de ces gaz se désintègrent à un rythme prévisible, ce qui permet aux scientifiques d'évaluer avec précision l'âge de l'eau.

2. Que signifie la découverte de l'eau ancienne pour la recherche de la vie sur d'autres planètes ?

La présence de microbes dans l’eau ancienne suggère que la vie peut survivre dans des environnements extrêmes et isolés au plus profond de la Terre. Cette découverte ouvre la possibilité qu’une vie microbienne similaire puisse exister dans des cavernes souterraines sur d’autres planètes, comme Mars.

3. Quelle est l'importance de la mine Kidd Creek dans la découverte de l'histoire de la Terre ?

La mine Kidd Creek offre non seulement une occasion unique d'étudier de l'eau vieille d'un milliard d'années, mais offre également un aperçu des anciens fonds marins de la Terre. La mine est située au sommet du Bouclier canadien précambrien, qui date de 2.7 milliards d'années et qui était autrefois un fond océanique. Il sert de capsule temporelle, préservant les vestiges du passé ancien de la Terre.

4. Comment le goût de l’eau vieille d’un milliard d’années se compare-t-il à celui de l’eau moderne ?

Selon Barbara Sherwood Lollar, l’eau ancienne est « très salée et amère ». Le goût ne ressemble pas à celui d’un vin bien vieilli, comme on pourrait s’y attendre.