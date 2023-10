Percée dans les surfaces hydrofuges : création de revêtements de type liquide

By

Créer une coque qui glisse sans effort sur l’eau est un Saint Graal pour les scientifiques et les ingénieurs des secteurs automobile, maritime et aérospatial. Des foils ont été utilisés avec succès pour soulever les coques de l’eau, réduisant ainsi le déplacement et augmentant l’efficacité. Aujourd'hui, grâce à des recherches révolutionnaires en Finlande, une nouvelle innovation pourrait révolutionner la façon dont l'eau interagit avec les coques.

Les chercheurs ont développé une surface étonnamment hydrofuge, affirmant qu'elle est la plus efficace à ce jour. En appliquant un revêtement semblable à un liquide, ils ont créé une conception révolutionnaire dans laquelle l'eau s'écoule de la surface à des angles beaucoup plus faibles que tout autre matériau superhydrophobe connu auparavant.

Des surfaces superhydrophobes ont été utilisées pour repousser l’eau dans diverses industries. Ils fonctionnent généralement en créant une couche d’air ou de liquide emprisonné, faisant perler et rouler facilement les gouttelettes d’eau. Ces surfaces présentent cependant des limites. Entrez dans les surfaces de type liquide (LLS), une technologie émergente très prometteuse.

Le LLS est constitué de molécules très mobiles qui ressemblent à des liquides mais qui sont intelligemment liées aux substrats, les maintenant ainsi en place. Le résultat est une surface lubrifiée sur laquelle l’eau glisse immédiatement. Cette approche innovante remet en question la notion traditionnelle de conception de surface et offre de nouvelles possibilités en hydrodynamique. Scientifiquement, il s’agit d’une avancée majeure qui pourrait avoir de vastes implications pour les industries qui dépendent de la résistance à l’eau.

Alors que les scientifiques continuent d’explorer le potentiel des revêtements liquides, les secteurs de l’automobile, de la marine et de l’aérospatiale attendent avec impatience la prochaine phase de cette recherche. L’avenir pourrait voir des véhicules efficaces et agiles confrontés à une résistance minimale de l’eau, nous propulsant dans une nouvelle ère de transport.

QFP

Q : Qu'est-ce qu'une surface semblable à un liquide (LLS) ?

R : Les surfaces de type liquide (LLS) sont des surfaces constituées de molécules très mobiles ressemblant à des liquides mais attachées à des substrats, créant une surface lubrifiée qui repousse l'eau.

Q : Comment les surfaces superhydrophobes repoussent-elles l’eau ?

R : Les surfaces superhydrophobes emprisonnent une couche d'air ou de liquide, provoquant la formation de gouttelettes d'eau et son écoulement.

Q : Quelles applications potentielles cette surface hydrofuge a-t-elle ?

R : Cette surface hydrofuge a des applications potentielles dans les industries automobile, marine et aérospatiale, où la réduction de la résistance à l'eau est cruciale pour l'efficacité et la performance.