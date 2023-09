L'espace secret de survie : la salle de caoutchouc de la NASA

By

Les voyages dans l'espace sont risqués et complexes, c'est pourquoi la NASA prend des mesures importantes pour assurer la sécurité de son équipage. L’une de ces mesures est la création de la Rubber Room, une installation secrète située profondément sous le complexe Launch Pad 39 sur Merritt Island en Floride. Ce réseau souterrain de tunnels et de bunkers a été conçu pour offrir un refuge sûr aux travailleurs en cas d'explosion catastrophique.

Même si une explosion soudaine serait impossible à survivre, la NASA avait mis en place un plan pour donner aux individus une chance de réagir et de s'échapper. Le processus d'évasion a commencé par un toboggan aquatique de neuf étages dans l'obscurité totale. Les astronautes, en revanche, disposaient d’une voie de sortie différente. Ils seraient transportés de leur capsule à la rampe de lancement mobile via un ascenseur à grande vitesse, capable d'atteindre le sol en seulement 30 secondes. De là, ils glissaient dans un tunnel en caoutchouc étroit et raide, aspergé d'eau pour augmenter la vitesse.

Une fois sortis du toboggan, les employés de l'espace atterrissaient sur une table en caoutchouc. Même si elle se remplissait parfois trop d'eau, faisant glisser certaines personnes contre le mur du fond, la table servait de tampon avant de pouvoir continuer. En passant par des portes antidéflagrantes, l'équipage entrait dans la salle des caoutchoucs, bien nommée en raison de son intérieur recouvert de caoutchouc. Équipée de 20 chaises, la salle de caoutchouc avait un sol à ressorts capable de résister à une force immense, réduisant ainsi la pression d'une explosion potentielle.

Le bunker était rempli de rations, d'eau et même de toilettes pour soutenir les individus au cas où ils seraient piégés pendant une période prolongée. Pour garantir la possibilité d'une évasion en dernier recours, une trappe supplémentaire a été installée au sommet de la salle des caoutchoucs. Bien que l'installation n'ait jamais été utilisée, elle témoigne de l'engagement de la NASA envers la sécurité de l'équipage.

Aujourd'hui, la rampe de lancement 39a et son réseau de tunnels sont abandonnés, témoignage des progrès réalisés par la NASA dans l'exploration spatiale. Alors que le toboggan aquatique en caoutchouc du destin n'est plus en activité, l'histoire de la Rubber Room rappelle les risques et les précautions prises pour s'aventurer au-delà de notre monde.

