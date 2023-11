Un tube respiratoire intelligent pionnier améliore la surveillance et la sécurité des patients

By

Les sondes endotrachéales (ETT) jouent un rôle essentiel pour assurer le bien-être des patients gravement malades ou de ceux sous anesthésie qui sont incapables de respirer de manière autonome. Ces tubes, insérés dans la trachée, sont reliés à un ventilateur mécanique qui permet de maintenir les voies respiratoires ouvertes. Cependant, le maintien d’une pression de gonflage correcte du brassard est crucial pour l’acheminement efficace de l’air vers les poumons. L'Université de Nottingham a développé un tube endotrachéal innovant appelé iTraXS qui intègre des capteurs à fibre optique pour relever ce défi et améliorer la surveillance des patients.

Le tube respiratoire intelligent iTraXS est équipé de capteurs capables de détecter un placement incorrect de l'ETT, une erreur potentiellement mortelle. Cette intégration technologique offre de nombreux avantages, non seulement en milieu hospitalier mais également dans des scénarios préhospitaliers. Par exemple, il élimine le besoin de moniteurs de saturation en oxygène traditionnels fixés au doigt d'un patient, qui peuvent être encombrants dans les ambulances et peuvent fournir des lectures inexactes en cas d'hypotension artérielle.

L'introduction de technologies avancées comme iTraXS représente une avancée significative en matière de surveillance et de sécurité des patients. L'équipe de recherche de l'Université de Nottingham a reçu la reconnaissance et le soutien de la communauté médicale, notamment un prix de l'Association des anesthésistes de Grande-Bretagne et d'Irlande en 2018. Alors que l'équipe se prépare pour le premier essai clinique avec iTraXS, elle vise à évaluer son efficacité. chez 40 patients adultes opérés au cours de l'année à venir.

En mesurant et en surveillant avec précision à la fois la pression de contact du brassard ETT et le flux sanguin dans la muqueuse trachéale, le tube respiratoire intelligent iTraXS vise à prévenir les lésions de pression des voies respiratoires et à améliorer la surveillance des signes vitaux. Cette innovation a le potentiel de révolutionner les soins aux patients, en fournissant aux professionnels de santé des informations cruciales pour assurer le bien-être de leurs patients.

FAQ:

Q : Qu’est-ce qu’une sonde endotrachéale ?

R : Une sonde endotrachéale est un tube inséré dans la trachée pour maintenir les voies respiratoires ouvertes afin de respirer chez les patients gravement malades ou sous anesthésie.

Q : Comment le tube respiratoire intelligent iTraXS améliore-t-il la surveillance des patients ?

R : Le tube respiratoire intelligent iTraXS intègre des capteurs à fibre optique pour détecter le placement incorrect du tube endotrachéal et améliorer la surveillance des signes vitaux.

Q : Quels sont les avantages du tube respiratoire intelligent iTraXS ?

R : Le tube respiratoire intelligent iTraXS élimine le besoin de moniteurs de saturation en oxygène traditionnels et améliore la précision de la surveillance des patients dans les scénarios préhospitaliers.

Q : Quelle est l’importance des recherches de l’Université de Nottingham ?

R : Les recherches de l'Université de Nottingham ont conduit au développement du tube respiratoire intelligent iTraXS, qui a été reconnu et soutenu au sein de la communauté médicale pour son potentiel à améliorer la sécurité et la surveillance des patients.

Q : L'Université de Nottingham envisage-t-elle de mener des essais cliniques avec iTraXS ?

R : Oui, l'équipe de recherche de l'Université de Nottingham se prépare au premier essai clinique avec iTraXS pour évaluer son efficacité chez les patients adultes subissant une intervention chirurgicale.