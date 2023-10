Un astrophysicien explore des aventures de plongée en apnée dans les eaux marines locales

L'astrophysicienne Sara Ellison, connue pour ses études sur le ciel à l'Université de Victoria, est également fascinée par la vie marine située juste sous la surface des eaux voisines. Ellison, qui avait d'abord raté l'occasion de découvrir la vie marine sous ses pieds lors de promenades sur la plage, a maintenant développé une passion pour la plongée en apnée. Lors d'un récent tuba près de l'îlot Kitty à Oak Bay, elle a pu apercevoir trois étoiles de mer tournesol en voie de disparition.

Dans son engagement à partager les joies de la plongée en apnée, Ellison est l'auteur d'un guide intitulé « Aventures de plongée en apnée autour de l'île de Vancouver et des îles Gulf, le guide ultime ». Le guide, qui s'étend sur 214 pages, comprend les propres photos d'Ellison et des notes détaillées sur chaque sortie de plongée en apnée, y compris les espèces rencontrées et leur emplacement. Il couvre des sujets tels que l'équipement, la sécurité, les conditions saisonnières et la vie marine. Le guide met en évidence 51 emplacements, accompagnés de descriptions, de listes d'espèces, de photographies, d'informations sur l'accessibilité et de conseils. Il comprend également une liste complète des espèces et un index.

La passion d'Ellison pour la science a commencé pendant son enfance à Gloucester, en Angleterre, où son grand-père l'a initiée à divers sujets à travers des livres. Elle a poursuivi une formation scientifique, avec au départ le rêve de devenir astronaute, et a finalement obtenu un doctorat à l'Université de Cambridge. Ellison et son mari, Jon Willis, astronome à l'UVic, ont passé trois ans à travailler comme astronomes au Chili avant de s'installer à Victoria. Leur fils partage leur amour pour la plongée en apnée.

La première expérience de plongée en apnée d'Ellison a eu lieu lors d'une visite dans la mer Rouge en Égypte. Elle a été immédiatement captivée par les couleurs vives, la vie marine abondante et la diversité. Alors qu’au début elle ne faisait de la plongée que dans les eaux chaudes, elle a ensuite découvert la beauté de la plongée en eau froide, notamment lors de rencontres avec des épaulards résidents du sud et des anémones géantes.

La pandémie de COVID-19 a incité Ellison à explorer les spots de plongée en apnée locaux et à trouver le meilleur équipement pour affronter les eaux plus froides. Elle encourage les autres à pratiquer la plongée en apnée, car elle nécessite moins d'équipement et de formation que la plongée sous-marine. Ellison souligne l'importance d'une bonne combinaison pour le confort dans les eaux froides. L'intérêt croissant pour le snorkeling localement a été observé par Eric Keating, propriétaire de Frank White's Scuba Shop, qui met en avant la biodiversité et les sanctuaires marins de la région.

Astrophysicienne devenue plongeuse passionnée, Ellison combine sa formation scientifique et son amour de l'aventure pour explorer les merveilles qui se trouvent juste sous la surface de l'océan.

Sources:

– Le Times Colonist »(URL)

– Aventures de plongée en apnée autour de l’île de Vancouver et des îles Gulf, le guide ultime