Entreprises privées et gouvernements se précipitent pour extraire l’eau lunaire et les ressources spatiales

Une nouvelle ère d’exploration spatiale et de commerce dans l’espace lointain se profile à l’horizon alors que les entreprises privées et les gouvernements se lancent dans des missions visant à trouver et à extraire des ressources naturelles accessibles dans l’espace.

En août, l’Inde est entrée dans l’histoire en effectuant le premier atterrissage en douceur près du pôle sud de la Lune. Cette mission à faible coût a confirmé la présence d'eau dans le régolithe lunaire, mettant en évidence le paradigme émergent d'une ruée mondiale sur les ressources pour extraire l'eau lunaire.

L’énergie solaire spatiale est une option de développement de premier plan, attirant des économies émergentes comme l’Inde et les Émirats arabes unis, ainsi que des puissances spatiales établies et des entreprises commerciales privées.

Les États-Unis et la Chine développent également des collaborations internationales concurrentes, respectivement les accords Artemis et la Station internationale de recherche lunaire, pour accéder et développer les ressources spatiales.

L’innovation technologique a rendu les missions lunaires plus abordables, la baisse des coûts de lancement et la diminution des coûts de conception des engins spatiaux étant les facteurs économiques à l’origine de la commercialisation de l’espace et de la ruée vers les ressources lunaires.

SpaceX et Blue Origin sont deux sociétés américaines qui développent des lanceurs super lourds, capables de mettre jusqu'à 100 tonnes en orbite terrestre basse.

Les substances volatiles lunaires, comme l'eau, et le régolithe sont les principales ressources spatiales. L’eau dans l’espace est considérée comme le « pétrole » du système solaire, et le pôle sud lunaire contient d’importants gisements d’eau.

Extraire l'eau de la Lune est plus facile que de la transporter depuis la Terre en raison de la faible gravité de la Lune, et elle peut être divisée en hydrogène et en oxygène pour produire du carburant pour fusée.

La production de carburant pour vaisseaux spatiaux à partir de l’eau lunaire peut améliorer l’économie orbitale, soutenir les activités de défense en orbite terrestre et ouvrir la voie à l’exploration humaine de la Lune et de Mars.

Outre l’eau, le régolithe de la Lune, de Mars et des astéroïdes contient des matériaux qui peuvent être utilisés pour construire des habitats, des bases et des mines à la surface des planètes, fournissant ainsi des ressources vitales aux futurs astronautes.

Récemment, l'expérience MOXIE de la NASA sur le rover Perseverance a réussi à produire de l'oxygène à partir de l'atmosphère de dioxyde de carbone de Mars, démontrant ainsi le potentiel de production de ressources spatiales.

En utilisant les ressources spatiales, les futurs explorateurs pourront « vivre de la terre », réduisant considérablement la barrière économique de la masse et permettant la colonisation lunaire et martienne.

De plus, le régolithe peut être une source de métaux utiles et d’autres biens pouvant être restitués sur Terre, répondant ainsi à la demande croissante de métaux dans la transition vers une énergie propre.

Alors que les prix montent en flèche et que les conséquences environnementales et sociales découlent de l’exploitation minière traditionnelle sur Terre, les progrès dans l’extraction des ressources spatiales, telles que l’exploitation minière en haute mer et l’exploitation minière des astéroïdes, sont explorés comme alternatives exotiques.

Définitions:

– Régolithe lunaire : couche de matériau meuble et fragmenté recouvrant le substrat rocheux solide de la surface de la Lune.

– Volatils lunaires : Substances pouvant s’évaporer ou se vaporiser.

– Accords Artemis : un ensemble de principes pour une collaboration internationale sur l’exploration et l’utilisation de l’espace, dirigé par les États-Unis.

– Station internationale de recherche lunaire : proposition de projet de collaboration entre la Chine et d'autres pays pour l'exploration lunaire et l'utilisation des ressources spatiales.

– Expérience MOXIE : Une expérience menée par la NASA pour démontrer la production d’oxygène à partir de l’atmosphère martienne.

